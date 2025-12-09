< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do USA v októbri klesol o 7,8 %
Nemeckí exportéri čelia zvýšeným americkým clám, tvrdej konkurencii zo strany Číny a silnému euru, ktoré zdražuje nemecký tovar na zahraničných trhoch.
Autor TASR
Wiesbaden 9. decembra (TASR) - Nemecký export do Spojených štátov v októbri klesol. Po zohľadnení sezónnych a kalendárnych vplyvov sa hodnota vyvezeného tovaru v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 7,8 % na 11,3 miliardy eur, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo nemecký export v októbri medzimesačne vzrástol len mierne, a to o 0,1 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,2 %. Rastový impulz poskytli štáty EÚ, do ktorých smeroval tovar v hodnote niečo vyše 76 miliárd eur, čo bolo o 2,7 % viac ako v septembri. Vývoz na dôležitý čínsky trh klesol o 5,8 % na 6,3 miliardy eur.
Nemeckí exportéri čelia zvýšeným americkým clám, tvrdej konkurencii zo strany Číny a silnému euru, ktoré zdražuje nemecký tovar na zahraničných trhoch. USA a EÚ dosiahli v lete rámcovú dohodu v obchodnom spore, vďaka čomu sa podarilo odvrátiť jeho eskaláciu. Washington zároveň naďalej uplatňuje výrazne zvýšené clá na mnohé európske produkty vrátane automobilov. Spojené štáty sú pre Nemecko najdôležitejším exportným trhom.
