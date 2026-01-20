< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do USA v roku 2025 prudko klesol
S výrazným oslabením sa museli v USA vyrovnať nemeckí výrobcovia automobilov.
Autor TASR
Wiesbaden 20. januára (TASR) - V dôsledku colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa nemecký export do USA v roku 2025 prudko klesol. Hodnota tovaru vyvezeného do Spojených štátov sa od januára do novembra 2025 v medziročnom porovnaní znížila o 9,4 % na 135,8 miliardy eur, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dovoz z USA do Nemecka sa, naopak, zvýšil o 2,2 % na 86,9 miliardy eur. Pokles exportu a nárast dovozu spôsobili, že obchodný prebytok Nemecka s USA sa za jedenásť mesiacov minulého roka zmenšil na 48,9 miliardy eur. Podľa štatistického úradu je to najnižšia hodnota za toto obdobie od pandemického roka 2021. V rovnakom období roka 2024 dosiahol prebytok rekordných 64,8 miliardy eur. Napriek poklesu takmer o štvrtinu zostali USA krajinou, s ktorou Nemecko v sledovanom období dosiahlo najväčší obchodný prebytok na svete.
S výrazným oslabením sa museli v USA vyrovnať nemeckí výrobcovia automobilov. Hodnota exportovaných motorových vozidiel a súčiastok sa od januára do novembra 2025 medziročne znížila o 17,5 na 26,9 miliardy eur. Vývoz strojov do USA tiež klesol, a to o 9 % na niečo vyše 24 miliárd eur. Naopak, export farmaceutických výrobkov zaznamenal mierny nárast o 0,7 % na 26,2 miliardy eur.
Spojené štáty sú pre Nemecko najdôležitejším exportným trhom. Pokles obchodu s USA spôsobil, že celkový nemecký vývoz sa v roku 2025 znížil už tretí rok po sebe.
