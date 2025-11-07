< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do USA v septembri opäť rástol
V medziročnom porovnaní nemecký vývoz do USA v septembri klesol o 14 %, čo odráža straty súvisiace s obchodným sporom medzi USA a Európskou úniou, vysvetlil štatistický úrad.
Autor TASR
Wiesbaden 7. novembra (TASR) - Nemecký vývoz do USA sa v septembri po piatich mesiacoch poklesu zotavil. Hodnota exportu dosiahla 12,2 miliardy eur, čo bolo po zohľadnení sezónnych a kalendárnych vplyvov o 11,9 % viac ako v auguste, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V medziročnom porovnaní nemecký vývoz do USA v septembri klesol o 14 %, čo odráža straty súvisiace s obchodným sporom medzi USA a Európskou úniou, vysvetlil štatistický úrad. Celková hodnota nemeckého vývozu po zohľadnení sezónnych a kalendárnych vplyvov v septembri vzrástla o 1,4 % na 131,1 miliardy eur. Hodnota dovezeného tovaru sa zvýšila o 3,1 % na 115,9 miliardy eur. Prebytok obchodnej bilancie Nemecka tak v septembri klesol na 15,3 miliardy eur z augustovej sumy 16,9 miliardy eur.
V medziročnom porovnaní nemecký vývoz do USA v septembri klesol o 14 %, čo odráža straty súvisiace s obchodným sporom medzi USA a Európskou úniou, vysvetlil štatistický úrad. Celková hodnota nemeckého vývozu po zohľadnení sezónnych a kalendárnych vplyvov v septembri vzrástla o 1,4 % na 131,1 miliardy eur. Hodnota dovezeného tovaru sa zvýšila o 3,1 % na 115,9 miliardy eur. Prebytok obchodnej bilancie Nemecka tak v septembri klesol na 15,3 miliardy eur z augustovej sumy 16,9 miliardy eur.