Nemecký vývoz ožil a vzrástol viac, ako ekonómovia očakávali

Wiesbaden 8. novembra (TASR) - Nemecký vývoz v septembri ožil a vzrástol viac, ako ekonómovia očakávali aj napriek náznakom miernej recesie. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík nemecký vývoz v septembri vzrástol o 1,5 % oproti augustu, keď medzimesačne klesol o 0,9 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa zvýši iba o 0,3 %. Zároveň, medzimesačné tempo rastu dovozu sa v septembri zrýchlilo na 1,3 % z 0,1 % v auguste a prekonalo odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že bude stagnovať.



V dôsledku toho sa obchodný prebytok Nemecka v septembri po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil na 19,2 miliardy eur z 18,7 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci.



Aj v medziročnom porovnaní sa vývoz aj dovoz v septembri zvýšili a najviac za štyri mesiace. Konkrétne, export po augustovom poklese o 3,6 % stúpol v septembri o 4,6 %. A import sa zvýšil o 2,3 %, čím čiastočne vykompenzoval pokles o 3 % v predchádzajúcom mesiaci.



Sezónne neupravený prebytok obchodnej bilancie dosiahol v septembri 21,1 miliardy eur, čo bolo viac ako 18,2 miliardy eur rovnakom mesiaci minulého roka.



Štatistiky tiež odhalili, že vývoz z Nemecka do krajín Európskej únie vzrástol o 5,6 % a dovoz z týchto krajín o 2,1 %. Z toho export do eurozóny stúpol o 4,8 %, zatiaľ čo import z týchto krajín sa zvýšil o 1,4 %.



Destatis tiež informoval, že Nemecko v septembri 2019 vykázalo prebytok bežného účtu platobnej bilancie vo výške 25,5 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako 18,9 miliardy eur v septembri 2018.