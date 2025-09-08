< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz v júli medziročne vzrástol o 1,4 %
Nemecký vývoz tovarov dosiahol v júli hodnotu 130,2 miliardy eur.
Autor TASR,aktualizované
Wiesbaden 8. septembra (TASR) - Nemecký vývoz tovarov dosiahol v júli hodnotu 130,2 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 1,4 %, zatiaľ čo oproti júnu vývoz klesol o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Nemecký vývoz do Spojených štátov klesol štvrtý mesiac v rade. V objeme 11,1 miliardy eur bol v júli po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy o 7,9 % slabší ako v júni 2025 a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa prepadol o 14,1 %. V júli oslabil aj nemecký zahraničný obchod s Čínou a Veľkou Britániou.
Dovoz do Nemecka v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zostal takmer nezmenený na úrovni 115,4 miliardy eur (-0,1 %) a medziročne vzrástol o 4,3 %.
Nemecká priemyselná produkcia sa v júli oživila
Nemecká priemyselná produkcia sa v júli oživila a prvýkrát za štyri mesiace vzrástla. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v júli medzimesačne stúpla o 1,3 % po júnovom poklese o 0,1 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Motorom júlového oživenia bol nárast výroby strojov a zariadení o 9,5 %. Pozitívny vplyv mala aj expanzia vo farmaceutickom priemysle o 8,5 %. Naopak, produkcia energií sa znížila o 4,5 %.
Bez započítania energií a stavebníctva priemyselná produkcia v júli v porovnaní s predchádzajúcom mesiacom vzrástla o 2,2 %. V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v júli expandovala o 1,5 % po júnovom poklese o 4,3 %.
