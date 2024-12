Nemecký vývoz v októbri klesol viac, ako sa očakávalo

Berlín 13. decembra (TASR) - Nemecký vývoz sa v októbri znížil viac, ako sa očakávalo. To signalizuje, že dlho očakávané oživenie zahraničného dopytu sa odsúva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Export v októbri v medzimesačnom porovnaní klesol o 2,8 %, uviedol v piatok spolkový štatistický úrad Destatis. Ekonómovia počítali s poklesom len o 2 %. Import sa znížil o 0,1 %.



Prebytok bilancie zahraničného obchodu sa v októbri 2024 na kalendárne a sezónne očistenej báze znížil na 13,4 miliardy eur zo 16,9 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a 18,9 miliardy eur v októbri 2023.



Vývoz do krajín Európskej únie klesol o 0,7 % a export do krajín mimo EÚ klesol o 5,3 %. Najväčším trhom pre nemecké tovary boli v októbri Spojené štáty, aj keď si vývoz do USA v porovnaní so septembrom pohoršil až o 14,2 %. Export do Číny medzimesačne klesol o 2,1 %.