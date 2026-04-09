< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz vo februári vzrástol
V porovnaní s februárom minulého roka export vzrástol o 2,9 %.
Autor TASR
Wiesbaden 9. apríla (TASR) - Nemecký export sa po spomalení zo začiatku roka vo februári zotavil. Nemeckí výrobcovia predali na zahraničných trhoch tovar v celkovej hodnote 135,2 miliardy eur, čo je o 3,6 % viac ako v januári. V porovnaní s februárom minulého roka export vzrástol o 2,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemeckí exportéri vítajú dohodu o prímerí medzi USA a Iránom. Zväz nemeckého zahraničného obchodu (BGA) však očakáva, že hospodárske dôsledky vojny, ktorá sa začala 28. februára, budú ešte nejaký čas citeľné pre európsky veľkoobchod a zahraničný obchod. V minulom roku nemecký export prvýkrát za dva roky mierne vzrástol, a to aj napriek zvýšeným clám v USA. Zatiaľ čo vývoz do Spojených štátov a Číny prudko klesol, obchod v Európe zaznamenal silný rast. V aktuálnom roku združenie BGA očakáva posilnenie vývozu o 0,6 %.
