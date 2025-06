Nemecký vývoz železa a ocele do USA klesol

Wiesbaden 18. júna (TASR) - Americké clá na železo, oceľ a hliník spomaľujú nemecký vývoz. Od januára do apríla tohto roka klesli dodávky nemeckého železa a ocele, ako aj výrobkov zo železa a ocele do Spojených štátov medziročne o 0,4 % na 1,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.



Vývoz hliníka do USA klesol o 1,8 % na 218 miliónov eur. Od 12. marca 2025 Spojené štáty uplatňujú clá vo výške 25 % na dovoz železa, ocele a hliníka. Celkovo nemecký vývoz železa a ocele za prvé štyri mesiace roka klesol o 4,2 % na 20,7 miliardy eur.



S podielom niečo vyše šesť percent boli Spojené štáty šiestou najvýznamnejšou odberateľskou krajinou pre železo a oceľ vyrobené v Nemecku. V prípade hliníka sa USA zaradili na desiate miesto medzi najdôležitejšími odberateľskými krajinami.