Nemecký Winkelmann plánuje v Rimavskej Sobote investovať 110 mil. eur

Bratislava/Rimavská Sobota 27. apríla (TASR) - Priemyselný park v Rimavskej Sobote sa stane miestom expanzie nemeckej skupiny Winkelmann Group. Plánuje tu postaviť závod zameraný na výrobu zásobníkov teplej vody najmä pre tepelné čerpadlá. Očakávaná výška investície je minimálne 110 miliónov eur a vzniknúť by malo 450 nových pracovných miest. Spustenie výroby plánuje spoločnosť na začiatok roka 2025.



Memorandum o porozumení k plánovanej investícii podpísali vo štvrtok v Rimavskej Sobote dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger, dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman a šéf spoločnosti Heinrich Winkelmann. Ako zdôraznilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, investor prichádza do regiónu Slovenska s najvyššou mierou nezamestnanosti na úrovni viac ako 13 %.



Spoločnosť novým závodom na Slovensku reaguje na zvýšený záujem o technológie tepelných čerpadiel a potrebu alternatívnych zdrojov energií. Na základe vývoja trhu možno podľa rezortu hospodárstva do roku 2030 očakávať aj dvojnásobný nárast počtu pracovných miest v novom závode. Významná investícia v regióne má na seba naviazať tiež množstvo subdodávateľov a nepriamych nových pracovných miest.



"Od nástupu nášho vedenia na MH SR bolo jednou z našich hlavných priorít zvýšenie kvalitných pracovných ponúk v menej rozvinutých regiónoch. Spolu s odborným tímom, ktorý sme našli na ministerstve, sme na splnení tohto cieľa celý čas intenzívne pracovali bez zbytočných siláckych vyhlásení. Dnešný podpis memoranda s renomovanou nemeckou spoločnosťou Winkelmann v Rimavskej Sobote je konkrétnym výsledkom tejto práce," zhodnotil Hirman.



Zásadné je podľa neho aj to, že ide o jeden z prioritných sektorov. "Vďaka tejto výrobe sa opäť priblížime k napĺňaniu našich klimatických cieľov, keďže ide o sektor výrazne prispievajúci k dekarbonizácii a má veľký potenciál ďalšieho rastu," doplnil minister.



Skupina Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti spracovania kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Založená bola v roku 1898 ako rodinný podnik. V súčasnosti má výrobné závody v Nemecku, Poľsku, Turecku, Čine, USA a Mexiku. Produkuje napríklad palivové systémy, hydraulické separátory, systémy na úpravu vody, komponenty do prevodoviek a podvozkov, hnacie hriadele pre prúdové motory a helikoptéry. Celosvetovo zamestnáva približne 4000 pracovníkov.