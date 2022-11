Nemecký zahraničný obchod sa v septembri po letnom oživení oslabil

Wiesbaden 2. novembra (TASR) - Nemecký zahraničný obchod sa po krátkom oživení počas leta v septembri opäť oslabil. Export po úprave o sezóne a kalendárne vplyvy medzimesačne klesol o 0,5 % a import až o 2,3 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis.



Celkovo sa v septembri z Nemecka vyviezli tovary v hodnote 134,5 miliardy eur. Hodnota dovozu dosiahla 130,8 miliardy eur. Zahraničná obchodná bilancia tak skončila s prebytkom 3,7 miliardy eur po 1,2 miliardy eur v auguste a 11,7 miliardy eur v septembri 2021.



Export do USA sa v porovnaní s augustom zvýšil o 5,6 % na 14,5 miliardy eur. Naopak, vývoz do Číny klesol o 2 % a do Ruska o 5,4 %. Vývoz do krajín Európskej únie sa znížil o 1,7 %.



V medziročnom porovnaní vývoz v septembri stúpol o 20,3 % a dovoz o 30,7 %.