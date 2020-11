Nemecký zákon môže viesť k vyradeniu funkčných solárnych zariadení

Berlín 15. novembra (TASR) - V rámci reformy zákona o obnoviteľných zdrojoch energie varuje solárna branža pred predčasným vyradením zariadení, ktorým sa po 20 rokoch ukončí podpora. Podľa krátkej štúdie vypracovanej pre sektorové združenie BSW môže byť v Nemecku do roka 2030 vyradených 446.000 funkčných zariadení s celkovým výkonom 3,37 Gigawattov.



Vládny kabinet už schválil návrh ministra hospodárstva Petra Altmaiera, parlament teraz hľadá kompromisy. Cieľom je urýchliť rozvoj ekologickej energie. Návrh však vyvolal veľkú kritiku nielen energetických a ekologických združení, ale aj vo vnútri samotnej koalície. Hlavná otázka znie, čo sa má stať so solárnymi a veternými zariadeniami, ktoré už nebudú podporované v rámci zákona o obnoviteľných zdrojoch.



"Väčšina prevádzkovateľov odpojí svoje solárne zariadenia, len čo prestanú byť podporované, keďže sa ich prevádzkovanie nevyplatí," cituje agentúra DPA vedúceho štúdie Martina Ammona z poradenskej firmy EUPD Research. Dôvodom sú nové plánované podmienky, najmä používanie drahej meracej techniky, takzvaných smart meračov, ako aj odvodové zaťaženie za využitie solárnej techniky na samotnú prevádzku. "Technicky by bolo prevádzkovanie zariadení vytvorených v týchto takzvaných nulových rokoch možné, a aj politicky rozumné, počas ďalších 10 rokov," dodal.



Sektor požaduje zrušenie povinnosti používať smart merače, keďže je neprimeraná a neprináša ani pridanú hodnotu pre stabilitu siete. Tieto inteligentné merače majú lepšie zladiť dopyt a výrobu energie tým, že cez internet prepoja výrobcov, prevádzkovateľov rozvodných sietí a spotrebiteľov. Navyše, zavedenie ekologického odvodu za využitie solárnej energie na samotnú prevádzku zariadení podľa branže porušuje európske právo.



"Parlament musí teraz zabezpečiť bezproblémovú prevádzku solárnych zariadení a návrh zákona prepracovať," požaduje prezident BSW Carsten Körnig.