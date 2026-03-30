< sekcia Ekonomika
Nemecký zákon o regulácii cien pohonných látok začne platiť 1. apríla
Autor TASR
Berlín 30. marca (TASR) - Zákon o regulácii cien pohonných látok v Nemecku nadobudne účinnosť 1. apríla. Legislatívu, ktorá umožňuje čerpacím staniciam zvyšovať ceny len raz denne, schválila vláda v Berlíne minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zákon podpísal v piatok (27. 3.) prezident Frank-Walter Steinmeier a pred nadobudnutím účinnosti musí byť uverejnený v oficiálnej zbierke zákonov. „Zainteresované strany nás požiadali, aby sme pracovali na tom, aby legislatíva nadobudla účinnosť 1. apríla, s cieľom zabezpečiť hladké zavedenie,“ uviedol v pondelok hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva. Návrh zákona bude uverejnený v zbierke zákonov v utorok (31. 3.) a účinnosť nadobudne v stredu (1. 4.), dodal.
Na základe novej legislatívy budú môcť čerpacie stanice v Nemecku zvyšovať ceny len raz denne, a to o 12.00 h, zatiaľ čo ich zníženie bude možné kedykoľvek. Vláda kancelára Friedricha Merza sa týmto spôsobom snaží čeliť prudkému nárastu cien pohonných látok v dôsledku vojny na Blízkom východe. Legislatívu, ktorá tiež rozširuje právomoci protimonopolných úradov v boji proti nadmernému zvyšovaniu cien, podporila Merzova koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, ako aj opozičná strana Zelených.
