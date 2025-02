Nemecký zásielkový obchod Otto prepustí 480 zamestnancov call centra

Hamburg 18. februára (TASR) - Zásielkový obchod Otto, jeden z najväčších nemeckých hráčov v elektronickom obchode, prepustí približne 480 zamestnancov call centra. Klienti totiž čoraz menej využívajú telefonický kontakt. Oznámila to v utorok spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Okrem meniaceho sa kontaktu so zákazníkmi Otto ako dôvody prepúšťania uviedol tiež zvýšenú konkurenciu a pretrvávajúcu slabú ekonomickú situáciu v Nemecku.



Keďže telefonický kontakt sa stáva menej dôležitým, súčasné štruktúry služieb zákazníkom už nie sú ekonomicky životaschopné, vyhlásil maloobchodník.



Spoločnosť so sídlom v Hamburgu plánuje do 31. augusta zatvoriť osem zo svojich 13 centier zákazníckych služieb na rôznych miestach v Nemecku. Okrem externých partnerov mu tak zostanú zákaznícke služby len v Magdeburgu, Neubrandenburgu, Hamburgu, Drážďanoch a Erfurte, kde bude pracovať približne 700 ľudí.



Otto uviedol, že dotknutým zamestnancom ponúkne odstupné alebo pomoc s prechodom do inej firmy.