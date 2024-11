Nemecký zbrojársky export smeruje v roku 2024 k novému rekordu

Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecký zbrojársky export tento rok smeruje k novému rekordu. Vláda v Berlíne od začiatku januára do 15. októbra vydala povolenia na vývoz zbraní v hodnote 10,9 miliardy eur. To znamená, že do rekordnej sumy 12,2 miliardy eur z predchádzajúceho roka chýba len 1,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje spolkového ministerstva hospodárstva.



Nemecká vláda tento rok vydala povolenia na vývoz zbraní v hodnote už 10,9 miliardy eur, vyplýva z odpovede na otázku, ktorú položila ministerstvu hospodárstva Sevima Dagdelenová, poslankyňa nemeckého parlamentu za opozičnú ľavicovú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Nárast vývozu je spôsobený predovšetkým dodávkami zbraní do Kyjeva. Len v prvom polroku schválili nemecké orgány vojenský vývoz na Ukrajinu v hodnote 4,9 miliardy eur.



V koaličnej dohode z roku 2021 sa Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) kancelára Olafa Scholza, strana Zelených a Slobodná demokratická strana (FDP) dohodli na obmedzení vývozu zbraní a plánovali zaviesť na tento účel kontrolný zákon. Zmena kurzu nastala po začiatku ruskej vojny proti Ukrajine. Zákaz dodávok zbraní do krajín, v ktorých prebieha vojna, Scholz zrušil vo svojom známom prejave o "bode obratu" z 27. februára 2022.