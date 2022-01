Nemecký zbrojný priemysel sa obáva zníženia exportu za vlády Scholza

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecký zbrojársky priemysel má obavy, že v dôsledku plánov novej nemeckej vlády obmedziť vývoz zbraní utrpí značnú konkurenčnú nevýhodu.



„Počiatočné vyhlásenia členov novej spolkovej vlády naznačujú, že vývoz zbraní do krajín mimo Európskej únie (EÚ) a NATO bude čoskoro prakticky vylúčený,“ povedal Hans Christoph Atzpodien, riaditeľ Zväzu nemeckého bezpečnostného a obranného priemyslu.



Medzery na trhoch po obmedzení exportu nemeckej vojenskej techniky potom podľa neho vyplnia európski konkurenti. To bude mať za následok, že nemecké spoločnosti budú čeliť ťažkostiam aj pri účasti na spoločných európskych zbrojárskych projektoch.



Atzpodien je skeptický, pokiaľ ide zákon o kontrole vývozu zbraní, ktorý je zakotvený v koaličnej dohode novej stredoľavej vlády. Vyzval pritom na európsku harmonizáciu kontroly exportu zbraní, čo je podľa neho jediný spôsob, ako umožniť medzinárodnú spoluprácu, namiesto "samoúčelných národných opatrení."



Nemecko v uplynulých rokoch presadzovalo reštriktívnejšiu politiku vývozu zbraní než jeho európski spojenci, ako sú Francúzsko, Španielsko alebo Británia. Nová vláda kancelára Olafa Scholza chce s plánovaným zákonom o vývoze zbraní ešte viac obmedziť dodávky do tzv. tretích krajín, teda mimo EÚ a NATO. V minulom roku sa pritom export do tretích krajín podieľal viac ako polovicu na celkovom vývoze zbraní z Nemecka.



Predchádzajúca spolková vláda vlani schválila vývoz zbraní za vyše 9 miliárd eur, čo bolo viac ako kedykoľvek predtým, pričom vyše 50 % tohto exportu dostalo zelenú v posledných dňoch vlády bývalej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá pred svojou výmenou, bola už len v úradníckej funkcii.