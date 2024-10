Nemecký zväz Verdi je proti cezhraničnej fúzii Commerzbank s UniCredit

Berlín/Rím 13. októbra (TASR) - Nemecký odborový zväz Verdi bude proti cezhraničnej fúzii Commerzbank, aj keby uchádzačom nebola talianska banka UniCredit. Uviedol to v sobotu (12. 10.) Frederik Werning, predstaviteľ Verdi a člen dozornej rady Commerzbank pre taliansku televíznu stanicu La7. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vládu v Berlíne zaskočili plány UniCredit vybudovať si veľký podiel v štátom podporovanej Commerzbank, čo by podľa talianskej banky mohlo viesť k fúzii.



Podľa nemenovaných zdrojov Nemecko pracuje na zmarení možného prevzatia. UniCredit investovala totiž zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov, a ak by sa preto dostala do problémov, Berlín by nakoniec mohol byť nútený zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.



Podľa Werninga je Verdi proti akejkoľvek fúzii Commerzbank bez ohľadu na to, či by o nemeckú banku prejavila záujem talianska, francúzska alebo španielska banka.



Upozornil, že v takýchto situáciách sa vždy hovorí, že v danej spoločnosti sa po jej prevzatí nič nezmení. Ale v jednom z dvoch prípadov sa tento sľub nedodrží. O prácu tak môžu prísť zamestnanci banky v Nemecku aj v Taliansku, povedal Werning.



Okrem toho banky by sa po zlúčení museli najmenej dva roky venovať integrácii. A to v čase, keď Nemecko potrebuje zvýšiť investície, vyhlásil.



"Ak k prevzatiu dôjde, UniCredit a Commerzbank sa budú musieť roky najprv starať o seba a už nebudú silnými partnermi pre svojich klientov ani v Taliansku, ani v Nemecku," dodal Werning.