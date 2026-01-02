< sekcia Ekonomika
Nemeckých exportérov čaká v Číne a USA ďalší slabý rok
V Číne politika uprednostňujúca domácich výrobcov znížila dopyt po nemeckom tovare, najmä v automobilovom, strojárskom a chemickom sektore, priblížil šéf BGA.
Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemeckí exportéri by sa mali pripraviť na ďalší slabý rok na svojich dvoch najväčších trhoch, v Spojených štátoch a Číne. „Nevidíme žiadny obrat, ale nanajvýš krátkodobé uvoľnenie,“ vyhlásil v piatok Dirk Jandura, prezident Združenia nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecký vývoz do USA podľa údajov organizácie zahraničného obchodu Germany Trade and Invest (GTAI) v roku 2025 klesol o viac ako 7 % na necelých 150 miliárd eur, zatiaľ čo v prípade Číny sa znížil ešte výraznejšie, a to o 10 % na 81 miliárd eur. Americké clá na tovary z EÚ znamenajú pre nemeckých vývozcov trvalú dodatočnú záťaž, poznamenal Jandura. Najväčšia európska ekonomika pritom čelí aj domácim štrukturálnym problémom vrátane relatívne silného eura, vysokých nákladov na energie a slabých investícií.
V Číne politika uprednostňujúca domácich výrobcov znížila dopyt po nemeckom tovare, najmä v automobilovom, strojárskom a chemickom sektore, priblížil šéf BGA. Nemecké spoločnosti podľa neho umiestňujú čoraz viac výroby do Číny alebo presúvajú investície na iné ázijské trhy. „To často stabilizuje globálny predaj, ale vedie k slabšiemu exportu z Nemecka,“ uzavrel Jandura.
