Nemeckých maloobchodníkov zrejme čaká najprudší prepad od vojny

Berlín 15. júla (TASR) – Nemeckých maloobchodníkov zrejme čaká v tomto roku najprudší prepad od druhej svetovej vojny.



Tržby maloobchodníkov s výnimkou predajcov potravín tento rok klesnú približne o 22 %, ak nepríde druhá vlna pandémie nového koronavírusu, uviedol nemecký maloobchodný zväz HDE. To by bol najhorší pád od druhej svetovej vojny.



Celkovo, po započítaní predaja potravín, by sa maloobchodné tržby mali znížiť o 4 %. To ukazuje rozdielny vývoj tržieb predajcov potravín a ostatných maloobchodníkov. Potravinové obchody totiž zostali otvorené aj počas viac než 5 týždňov trvajúcich karanténnych opatrení prijatých na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Naopak, predajcovia nepotravinových tovarov mali dočasne zatvorené.



Pandémia takisto výrazne zmenila zvyky spotrebiteľov, keďže mnohí zo strachu z nákazy preferujú nakupovanie online pred návštevou predajní. Táto zmena má negatívny vplyv na malých predajcov, z ktorých mnohí nepredávajú online.



„Koronakríza bude v najbližších rokoch hlavnou témou v maloobchodnom sektore," uviedol šéf HDE Stefan Genth. „Mnohí spotrebitelia zmenili svoje nákupné zvyky a maloobchodníci sa musia prispôsobiť."