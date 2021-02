Nemeckých motoristov od kúpy elektromobilu odstrašuje cena a dojazd

Stuttgart 6. februára (TASR) - Pre nemeckých motoristov je pri výbere elektromobilu najdôležitejší dojazd a pomer cena - výkon. Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov pre predajný portál mobile.de, dôležitá je pre kupcov aj dĺžka nabíjania a hustota nabíjacej infraštruktúry, vzhľad auta naproti tomu nezaujíma takmer nikoho.



Na otázku týkajúcu sa najdôležitejších aspektov elektromobilu zhruba 58 % respondentov uviedlo dojazd, 50 % pomer cena - výkon, 43 % dĺžku nabíjania a 41 % hustotu nabíjacej infraštruktúry. Z prieskumu ďalej vyplýva, že pre 32 % opýtaných je dôležitá ekologická stopa vozidla, pre takmer 21 % je to bezpečnosť. Vzhľad auta bol dôležitý len pre 4 % respondentov.



Ako dôvod, pre ktorý si zatiaľ žiadny z respondentov nekúpil čisto elektricky poháňané vozidlo, až 54 % uvádza vysokú kúpnu cenu. Na druhom mieste bol dojazd, ktorý odstrašil 50 % opýtaných. Negatívny vplyv na názory nemeckých kupcov má aj nedostatočná nabíjacia infraštruktúra (38 %) a sporná ekologická stopa (35 %). Pochybnosti v súvislosti s bezpečnosťou vozidla má iba 13 % respondentov. Pocit pri jazde a vzhľad je len pre 4 % účastníkov prieskumu dôvodom, pre ktorý si zatiaľ elektromobil nekúpili.



Respondenti mali v prieskume možnosť vytvoriť ideálny elektromobil. Vozidlo s dojazdom pod 500 kilometrov by nechcel žiadny z účastníkov, takmer 25 % uviedlo vyše 800 kilometrov. Autá by nesmeli stáť viac než porovnateľné modely so spaľovacím motorom a nabíjanie by malo trvať najviac 30 minút, v ideálnom prípade 10 alebo 20 minút. Nabíjacia stanica by sa mala nachádzať vo vzdialenosti najviac päť kilometrov od domu, ideálne by mala stáť priamo pred dverami. Takmer každý tretí respondent však uviedol, že ani v takom prípade by si elektromobil nekúpil.



Online prieskum mienky sa konal od 25. do 27. januára a zúčastnilo sa na ňom 2036 osôb vo veku nad 18 rokov.