Prieskum: Nemeckých spotrebiteľov odrádza od kúpy elektromobilov cena

Wolfsburg 2. marca (TASR) - Vysoké ceny sú hlavným dôvodom, prečo sa nemeckí spotrebitelia zdráhajú prejsť na elektrické vozidlá. Ukázali to v nedeľu výsledky prieskumu na objednávku agentúry DPA, od ktorej ich prevzala TASR.



Štúdia výskumného inštitútu YouGov zistila, že 47 % respondentov uviedlo ako hlavnú prekážku pri kúpe elektromobilu nadmerné ceny.



Medzi ďalšie faktory patrili obmedzený dojazd vozidiel na batérie, čo označilo za problém 42 % respondentov, a nedostatok nabíjacích staníc (40 % opýtaných).



Len 30 % účastníkov prieskumu odradili vysoké ceny elektriny, pričom 24 % malo výhrady k technológii, ktorá podľa nich ešte nie je úplne vyvinutá.



Predaj elektrických vozidiel klesol v Nemecku v roku 2024 o 27 % po vypršaní vládnej dotácie.



Prieskum odhalil, že nemeckí zákazníci nie sú ochotní vynaložiť obrovské sumy na prechod na modely napájané z batérie.



Iba 12 % respondentov uviedlo, že by boli ochotní zaplatiť viac ako 30.000 eur za elektrické vozidlo.



Napriek rastúcej konkurencii výrobcov z Číny však lacné elektromobily zostávajú v Nemecku vzácnosťou. Podľa motoristického klubu ADAC len šesť modelov na batérie sa v Nemecku predáva za cenu nižšiu než 30.000 eur.



Najväčší európsky výrobca automobilov, Volkswagen, plánuje uviesť na trh elektrický model za cenu okolo 20.000 eur.



Respondenti v prieskume YouGov jasne uprednostňovali nemeckých a európskych výrobcov, no nie sú pripravení zaplatiť výrazne vyššie ceny za ich elektromobily.