Mannheim 19. mája (TASR) - Nemeckým aj európskym investorom sa v máji výrazne zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla viac, ako analytici predpovedali. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa aj v máji 2020 zvýšil už druhý mesiac po sebe, a to o až o 22,8 bodu na 51 bodov. Analytici pritom očakávali, že stúpne len na 32 bodov z aprílových 28,2 bodu.



Úroveň nad nulou znamená optimizmus, záporná hodnota indexu označuje pesimizmus. Na prieskume sa zúčastnilo približne 350 nemeckých inštitucionálnych investorov a analytikov.



Naproti tomu hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie v Nemecku sa v máji opäť znížilo. Príslušný čiastkový index klesol o 2 body na -93,5 bodu. To je horší výsledok ako jeho pokles na -89 bodov, s ktorým počítali analytici.



Podľa prezidenta ZEW Achima Wambacha investori sú čoraz optimistickejší a očakávajú, že v lete dôjde k obratu v ekonomike. Predpovedajú tiež, že vo 4. štvrťroku 2020 už bude ekonomika znova rásť, ale proces zotavovania potrvá dlhšie. Až v roku 2022 sa podľa nich výkon hospodárstva vráti na úroveň roku 2019, dodal Wambach.



Aj v prípade eurozóny sa aprílový index dôvery ZEW v máji medzimesačne prudko zvýšil, a to o 20,8 bodu na 46 bodov. A čiastkový index súčasnej hospodárskej situácie v eurozóne klesol o 1,1 bodu na -95 bodov.