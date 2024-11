Nemeckým exportérom sa v novembri zlepšila nálada

Mníchov 26. novembra (TASR) - Nálada v nemeckom exportnom priemysle sa v novembri mierne zlepšila, aj keď firmy sú stále opatrné v súvislosti s vývojom zahraničného obchodu a čakajú na to, akú obchodnú politiku zavedie novozvolený americký prezident Donald Trump. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum odhalil, že ukazovateľ exportných očakávaní ekonomického inštitútu Ifo vzrástol v novembri na -5,9 bodu z -6,5 bodu v októbri. Bol to jeho prvý nárast za šesť mesiacov.



"Spoločnosti sú stále znepokojené a čakajú na to, akú obchodnú politiku Trump nakoniec zavedie. Americký dolár sa však od volieb výrazne zhodnotil, z čoho môžu profitovať exportéri," povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov Ifo.



Niektorí analytici predpokladajú, že nemecký export do USA by sa mohol v najbližších mesiacoch zvýšiť, keďže sa americké firmy snažia objednať tovar pred možným zavedením ciel, ktoré by ho predražili.



Trump, ktorý v pondelok (25. 11.) oznámil plány na drastické zvýšenie ciel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, počas svojej predvolebnej kampane uviedol, že zavedie vysoké clá aj na tovar z Európskej únie. To by obzvlášť tvrdo zasiahlo už aj tak zaostávajúcu nemeckú ekonomiku, keďže USA sú najväčším nákupcom jej tovaru.