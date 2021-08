Mníchov 25. augusta (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa aj v auguste zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Na príčine je šírenie variantu delta nového koronavírusu a pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci. To zhoršuje vyhliadky firiem v najväčšej európskej ekonomike v nadchádzajúcich mesiacoch. Ukázal to v stredu prieskum renomovaného inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo.



Prieskum odhalil, že index podnikateľskej dôvery v Nemecku v auguste 2021 klesol na štvormesačné minimum 99,4 bodu zo 100,7 bodu v júli. Zaostal aj za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že sa zníži na 100,4 bodu.



Aj čiastkový index očakávaní podnikateľov v auguste klesol, a to na 97,5 bodu zo 101 bodov, zatiaľ čo subindex súčasných podmienok sa zvýšil na 101,4 zo 100,4 bodu.



"Náladou v nemeckej ekonomike sa opäť zatienili mraky," uviedol prezident Ifo Clemens Fuest vo vyhlásení. "Napätá situácia v dodávkach polotovarov pre výrobu a obavy z rastúceho počtu infekcií zaťažujú ekonomiku," dodal.