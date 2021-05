Mníchov 25. mája (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa aj v máji zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla viac, ako analytici odhadovali. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň za dva roky. Prispel k tomu pokrok pri očkovaní aj opatrné uvoľňovanie obmedzení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo).



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v máji 2021 zvýšil na 99,2 bodu z revidovaných 96,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnota od mája 2019 a prekonala aj prognózy analytikov, ktorí očakávali, že index stúpne na 98,2 bodu.



"Nemecká ekonomika naberá na obrátkach,“ uviedol vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest.



Prieskum medzi šéfmi 9000 firiem z priemyslu, zo sektora služieb, obchodu a stavebníctva ukázal, že boli spokojnejší so súčasnou situáciou a vrátil sa aj ich optimizmus v súvislosti s vyhliadkami na nasledujúce mesiace.



Konkrétne, čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa zvýšil na 95,7 z 94,2 bodu a index očakávaní vzrástol v máji na 102,9 z aprílových 99,2 bodu.



Podľa ekonóma Ifo Klausa Wohlraba výsledky prieskumu poukazujú na medzikvartálny rast nemeckej ekonomiky o 2,6 % v období apríl - jún a jeho zrýchlenie na 2,8 % v 3. štvrťroku (júl - september).



V prvých troch mesiacoch roka výkon nemeckej ekonomiky klesol o 1,8 % pre blokády na zastavenie pandémie. Súkromná spotreba sa pritom znížila o 5,4 %.



Nemecké úrady však začali uvoľňovať obmedzenia a postupne umožnili opätovné otvorenie obchodov a reštaurácií po tom, ako očkovacia kampaň nabrala na rýchlosti a miera infekcie sa znížila. Približne 40 % populácie už dostalo aspoň prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Analytici očakávajú, že ekonomiku v nadchádzajúcich štvrťrokoch potiahne veľký objem úspor domácností a "zadržiavaný" dopyt.