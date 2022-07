Nemeckým podnikateľom sa tento mesiac zhoršila nálada

Mníchov 25. júla (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa tento mesiac opäť zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku pritom klesla viac, ako sa očakávalo, keďže vysoké ceny energií a hroziaci nedostatok plynu tlačia najväčšiu európsku ekonomiku do recesie. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil inštitút pre výskum hospodárstva (Ifo).



Ifo uviedol, že jeho index podnikateľskej dôvery v Nemecku v júli klesol na 88,6 bodu z júnových revidovaných 92,2 bodu. To je najnižšia úroveň za viac ako dva roky, od júna 2020. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa hodnota indexu v júli zníži na 90,2 bodu.



Nemecké firmy očakávajú, že sa podnikanie v nadchádzajúcich mesiacoch výrazne zhorší, pričom pesimizmus je badateľný najmä vo výrobnom sektore, kde sa príslušný ukazovateľ prepadol na -7,1 bodu v júli z 0 bodov v júni. Vo všetkých odvetviach ekonomiky nielen vo výrobe sa v júli zhoršila nálada podnikateľov: v službách index sentimentu klesol na 0,9 z júnových 10,9 bodu, v obchode na -21,6 z -14,7 bodu a v stavebníctve na -17 z -9,5 bodu.



Menej spokojní boli podnikatelia aj so svojou súčasnou situáciou. Konkrétne, čiastkový index súčasnej situácie klesol v júli na 97,7 bodu z júnových 99,4 bodu. A zároveň čiastkový index očakávaní sa znížil na 80,3 z 85,5 bodu.



Vyššie ceny energií a hrozba nedostatku plynu zaťažujú ekonomiku a Nemecko je na pokraji recesie.