Mníchov 27. júla (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v júli zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku sa aj tento mesiac zvýšila po júnovom a májovom raste. Vyplýva to z prieskumu inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo), podľa ktorého tak riaditelia firiem očakávajú, že sa najväčšia európska ekonomika zotaví zo šoku spôsobeného novým koronavírusom, ak sa jej podarí vyhynúť sa druhej vlny infekcií.



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v júli zvýšil na 90,5 z revidovaných 86,3 bodu v júni. To bol jeho tretí nárast v rade a lepší ako očakávaný výsledok 89,3 bodu, na ktoré mal podľa ekonómov stúpnuť z júnovej pôvodnej hodnoty 86,2 bodu pred revíziou.



"Nemecká ekonomika sa zotavuje krok za krokom," uviedol vo vyhlásení prezident Ifo Clemens Fuest a dodal, že firmy sú obzvlášť spokojné so súčasnou obchodnou situáciou.



Na prieskume sa zúčastnili predstavitelia približne 9000 firiem, ktorí boli v júli spokojnejší so súčasnou situáciou a optimistickejšie sa pozerali do budúcnosti.



Konkrétne, čiastkový index súčasnej situácie sa zvýšil v júli na 84,5 z júnových 81,3 bodu. Ale zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 85 bodov.



Aj čiastkový index očakávaní podnikateľov v júli vzrástol, a to na 97 z 91,4 bodu pred mesiacom, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne na 93,7 bodu.



Index dôvery Ifo klesol v apríli na rekordné minimum, keď boli továrne v Nemecku zatvorené v rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu. V máji sa však odrazil od dna, keď sa blokády začali zmierňovať a ekonomická aktivita postupne obnovovať.



Ifo ďalej uviedol, že nálada sa zlepšila najmä medzi maloobchodníkmi a poskytovateľmi služieb, keďže sa spotrebitelia vrátili do reštaurácií, obchodov a turistických destinácií.



Nemecku sa v porovnaní s mnohými veľkými ekonomikami v Európe podarilo relatívne dobre zvládnuť pandémiu nového koronavírusu, ale v krajine sa zvyšujú obavy, že turisti prichádzajúci zo zahraničia môžu vyvolať druhú vlnu infekcií.



Odborníci upozornili tiež, že k návratu ekonomiky na predkrízovú úroveň vedie dlhá cesta, keďže motorom nemeckého hospodárstva je export, čo predstavuje veľké riziko vzhľadom na neustále stúpajúci počet nových prípadov nákazy vo svete.