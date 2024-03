Mníchov 22. marca (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v marci zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla viac, ako analytici odhadovali. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre výskum hospodárstva (Ifo). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v marci 2024 zvýšil na 87,8 bodu z februárových 85,5 bodu. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 86 bodov.



Marcová hodnota indexu je najvyššia od júna 2023 a podporili ju vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) aj postupné zmierňovanie inflačných tlakov.



Ale ani toto zlepšenie dôvery podnikateľov zrejme nezabráni tomu, aby najväčšia európska ekonomika neskĺzla do recesie v 1. štvrťroku 2024.



Prieskum pritom odhalil, že spoločnosti boli menej pesimistické, pokiaľ ide o vyhliadky na najbližšie mesiace. Príslušný čiastkový index v marci vzrástol na 87,5 z 84,1 bodu vo februári. Zároveň sa zlepšilo hodnotenie súčasnej podnikateľskej situácie (na 88,1 z 86,9 bodu).



"Nemecká ekonomika zazrela svetlo na obzore," povedal prezident Ifo Clemens Fuest.



Nárast indexu dôvery Ifo "nám dáva nádej", povedal Jörg Krämer, hlavný ekonóm Commerzbank. Podľa neho tlmiaci efekt prudkého zvýšenia úrokových sadzieb ECB a cien energií sa začína strácať.



"Ukončenie recesie v letnom polroku si však netreba zamieňať so skutočným rastom," upozornil.



Analytici predpovedajú, že Nemecko skĺzne do ďalšej technickej recesie v 1. štvrťroku tohto roka po tom, čo jeho ekonomika v posledných troch mesiacoch 2023 klesla o 0,3 %.