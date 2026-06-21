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Nemeckým poľnohospodárom hrozí kríza likvidity
Niektorí poľnohospodári už obmedzili spotrebu hnojív s cieľom znížiť náklady, čo by mohlo zhoršiť kvalitu pšenice.
Autor TASR
Berlín 21. júna (TASR) - Nemeckému poľnohospodárskemu sektoru hrozí kríza likvidity, keďže nízke ceny poľnohospodárskych produktov a rastúce náklady na výrobné vstupy znižujú zisky, vyhlásil v nedeľu prezident Zväzu nemeckých farmárov (DBV) Joachim Rukwied. Ceny väčšiny druhov obilnín sa v súčasnosti pohybujú na neudržateľne nízkej úrovni, pričom výraznou výnimkou je repka olejná, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Niektorí poľnohospodári už obmedzili spotrebu hnojív s cieľom znížiť náklady, čo by mohlo zhoršiť kvalitu pšenice a viesť k tomu, že pestovatelia budú produkovať kŕmnu pšenicu namiesto hodnotnejšej potravinárskej pšenice, uviedol Rukwied. Poľnohospodári čelia tlaku aj v iných odvetviach. Ceny bravčového mäsa podľa údajov DBV klesli na približne 1,50 eura za kilogram jatočnej hmotnosti z úrovne výrazne nad dvomi eurami, ktorá bola ešte prednedávnom bežná, čo znamená, že mnohí chovatelia ošípaných hospodária so stratou. Ceny mlieka sú takisto pod uspokojivou úrovňou.
Zároveň vzrástli náklady. Ceny dusíkatých hnojív sú o približne 30 % vyššie ako pred rokom, zatiaľ čo pestovateľov ovocia a zeleniny zasiahlo zvýšenie minimálnej mzdy na 13,90 eura za hodinu z úrovne 12,82 eura na začiatku roka.
Niektorí poľnohospodári už obmedzili spotrebu hnojív s cieľom znížiť náklady, čo by mohlo zhoršiť kvalitu pšenice a viesť k tomu, že pestovatelia budú produkovať kŕmnu pšenicu namiesto hodnotnejšej potravinárskej pšenice, uviedol Rukwied. Poľnohospodári čelia tlaku aj v iných odvetviach. Ceny bravčového mäsa podľa údajov DBV klesli na približne 1,50 eura za kilogram jatočnej hmotnosti z úrovne výrazne nad dvomi eurami, ktorá bola ešte prednedávnom bežná, čo znamená, že mnohí chovatelia ošípaných hospodária so stratou. Ceny mlieka sú takisto pod uspokojivou úrovňou.
Zároveň vzrástli náklady. Ceny dusíkatých hnojív sú o približne 30 % vyššie ako pred rokom, zatiaľ čo pestovateľov ovocia a zeleniny zasiahlo zvýšenie minimálnej mzdy na 13,90 eura za hodinu z úrovne 12,82 eura na začiatku roka.