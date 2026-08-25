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Nemocnice ŽSK dostali o takmer milión eur viac ako im prináležalo
K platbám za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa samé prihlásili.
Autor OTS
Bratislava 25. augusta (OTS) - Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dostali v minulom roku o takmer milión eur viac ako im prináležalo. Zároveň sa prihlásili k spravodlivejšiemu financovaniu. To znamená, že dnes sú platené na základe reálne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Všeobecná zdravotná poisťovňa takýmto spôsobom financuje už viac ako 80 % relevantných nemocníc v rámci celého Slovenska. Spravodlivejším financovaním v predstihu napĺňa memorandum Ministerstva zdravotníctva SR, ku ktorému sa prihlásili všetky tri zdravotné poisťovne, Asociácia štátnych nemocníc a Asociácia nemocníc Slovenska. Práve jej členmi sú aj nemocnice patriace pod Žilinský samosprávny kraj.
„Ak žilinská župa hľadá vinníka za zlé hospodárenie svojich nemocníc, klope na nesprávne dvere. Nemocnice patriace pod Žilinský samosprávny kraj dostali v minulom roku o takmer milión eur viac, ako im prináležalo. Zároveň sa aj oni prihlásili k spravodlivejšiemu financovaniu v zmysle spoločného memoranda, čo znamená, že dnes sú platené za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Zároveň zdôraznil, že platby za rok 2025 boli na základe obojstranne akceptovaných zmluvných podmienok.
Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Trstená a Čadca boli podľa klasifikácie nemocníc zaradené do skupiny II. Ich oficiálna základná sadzba za hospitalizačný prípad mala byť 2996 eur, no Všeobecná zdravotná poisťovňa im zaň platila agregovane až 3039 eur.
„Nemocnice boli platené na základe dohodnutých zmluvných podmienok, ktoré sú pochopiteľne, vždy výsledkom vzájomnej dohody. Na našich poistencoch nám záleží a vždy sú u nás na prvom mieste. Aj to je dôvod, prečo nemocnica v Čadci dostala v závere roka o takmer milión eur viac nad rámec vyrokovanej sumy. Zohľadnili sme jej reálne výkony, to znamená poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov,“ uviedla členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Práve rok 2025 bol začiatkom postupného prerozdeľovania peňazí podľa reálnej produkcie, teda poskytnutej zdravotnej starostlivosti a spravodlivejšieho financovania v zmysle spoločného memoranda ministerstva zdravotníctva. Prihlásili sa k nemu všetky tri zdravotné poisťovne a asociácie štátnych aj súkromných nemocníc.
Financovanie na rok 2026 je v prípade nemocníc patriacich pod Žilinský samosprávny kraj výsledkom individuálnych rokovaní. A aj v tomto prípade boli obojstranne akceptované. A treba tiež zdôrazniť, že aktuálny úhradový mechanizmus je rovnaký ako aj v prípade siete nemocníc Agel a Penta.
„Ak žilinská župa hľadá vinníka za zlé hospodárenie svojich nemocníc, klope na nesprávne dvere. Nemocnice patriace pod Žilinský samosprávny kraj dostali v minulom roku o takmer milión eur viac, ako im prináležalo. Zároveň sa aj oni prihlásili k spravodlivejšiemu financovaniu v zmysle spoločného memoranda, čo znamená, že dnes sú platené za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Zároveň zdôraznil, že platby za rok 2025 boli na základe obojstranne akceptovaných zmluvných podmienok.
Nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Trstená a Čadca boli podľa klasifikácie nemocníc zaradené do skupiny II. Ich oficiálna základná sadzba za hospitalizačný prípad mala byť 2996 eur, no Všeobecná zdravotná poisťovňa im zaň platila agregovane až 3039 eur.
„Nemocnice boli platené na základe dohodnutých zmluvných podmienok, ktoré sú pochopiteľne, vždy výsledkom vzájomnej dohody. Na našich poistencoch nám záleží a vždy sú u nás na prvom mieste. Aj to je dôvod, prečo nemocnica v Čadci dostala v závere roka o takmer milión eur viac nad rámec vyrokovanej sumy. Zohľadnili sme jej reálne výkony, to znamená poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov,“ uviedla členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Práve rok 2025 bol začiatkom postupného prerozdeľovania peňazí podľa reálnej produkcie, teda poskytnutej zdravotnej starostlivosti a spravodlivejšieho financovania v zmysle spoločného memoranda ministerstva zdravotníctva. Prihlásili sa k nemu všetky tri zdravotné poisťovne a asociácie štátnych aj súkromných nemocníc.
Financovanie na rok 2026 je v prípade nemocníc patriacich pod Žilinský samosprávny kraj výsledkom individuálnych rokovaní. A aj v tomto prípade boli obojstranne akceptované. A treba tiež zdôrazniť, že aktuálny úhradový mechanizmus je rovnaký ako aj v prípade siete nemocníc Agel a Penta.
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