Neočkovaní zamestnanci Nexis Fibers sa testujú v MOM

Humenné 9. decembra (TASR) – Neočkovaní zamestnanci Nexis Fibers využívajú na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 jedno z mobilných odberových miest (MOM) v meste Humenné. Spoločnosť tým chce zamedziť prístupu infikovaných zamestnancov na pracovisko, vyriešila tak i problém s personálnym zabezpečením testovania. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Kučeravý.



"Vzhľadom na to, že považujeme za najrozumnejšie zamedziť prístup infikovaným zamestnancom do priestorov našej firmy a berúc do úvahy fakt, že pri testovaní v našej firme by sme museli na tento účel vyčleniť zamestnancov, poveriť ich vykonávaním dohľadu počas testovania a popri tom s použitými testami je potrebné nakladať ako s nebezpečným odpadom, vedenie našej firmy sa rozhodlo zabezpečiť testovanie našich zamestnancov v jednej z humenských momiek," ozrejmil s tým, že zamestnanci na mieste za vykonanie testu neplatia, Nexis uhradí MOM náklady na testovanie zamestnancov na základe faktúry. Následnú kontrolu potvrdení o testovaní vykonávajú na pracovisku vedúci zamestnanci.



Nexis Fibers opatrenie testovať zamestnancov v pravidelných intervaloch víta, považuje ho za účinný prostriedok proti šíreniu nákazy. Spomedzi 405 zamestnancov spoločnosti ich má túto povinnosť 165.