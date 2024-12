Nepodporili zvýšenie umiestňovacieho príspevku pre sociálne podniky

Bratislava 3. decembra (TASR) - Sadzby umiestňovacieho príspevku pre integračné sociálne podniky sa nezvýšia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnej ekonomike z dielne opozičných poslancov Vladimíra Ledeckého a Vladimíry Marcinkovej (obaja SaS).



"Hoci umiestňovací príspevok je v slovenskej právnej úprave ukotvený už dlhšie, vzhľadom na jeho aktuálnu nízku zákonom stanovenú výšku neplní svoj účel. Ako predkladatelia zákona sme presvedčení, že najmä v prípadoch, ak zamestnanec pracuje v zamestnaní dlhšie ako pol roka, je potrebné výšku umiestňovacieho príspevku zvýšiť, tak ako navrhujeme v predkladanej novele zákona," uviedli predkladatelia.



Tento príspevok podľa nich možno pri jeho správnom nastavení považovať za efektívny nástroj na podporu sociálnej ekonomiky, zamestnanosti a celkovej ekonomickej prosperity regiónu a krajiny. Umiestňovací príspevok na jedného zamestnanca v siedmom až deviatom mesiaci poskytovania navrhujú vo výške 40 % z priemernej mzdy predchádzajúceho kalendárneho roka. V desiatom až 12. mesiaci zas vo výške 60 %.



Vďaka návykom a zručnostiam, ktoré získa táto osoba v sociálnom podniku, sa podľa predkladateľov zvyšujú jej šance na úspešné uplatnenie na trhu práce. V prípade zamestnávania znevýhodnených osôb je ich proces adaptácie na trhu práce zložitejší pre chýbajúce pracovné návyky, zdravotné znevýhodnenie alebo iné opodstatnené prekážky.



Upozornili na to, že zamestnávatelia sa často zamestnaniu týchto osôb bránia vzhľadom na zvýšené náklady, ktoré im môžu v súvislosti so zaškolením a s prípravou na výkon zamestnania vzniknúť. "Ak zamestnanec získa pracovné návyky v sociálnom podniku, ktoré mu následne pomôžu s nájdením si ďalšieho, stáleho zamestnania, myslíme si, že tieto sociálne podniky by mali byť za túto činnosť efektívne a dostatočne motivujúco odmenené," uzavreli predkladatelia.