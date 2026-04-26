Nepoistené vozidlá zaťažujú systém, nový zákon má sprísniť kontroly
Súčasný systém kontroly podľa riaditeľky pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliany Arvaiovej nefunguje dostatočne efektívne.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Nepoistené vozidlá predstavujú na Slovensku dlhodobý problém, na ktorý doplácajú aj vodiči s riadne uzatvoreným povinným zmluvným poistením (PZP). Zmeniť to má nový zákon, ktorý nedávno schválila Národná rada (NR) SR a ktorý sprísňuje kontroly aj sankcie.
Súčasný systém kontroly podľa riaditeľky pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliany Arvaiovej nefunguje dostatočne efektívne. Tvrdí, že aj napriek zákonnej povinnosti približne deväť percent z celkového počtu vozidiel jazdí na Slovensku bez PZP. Pre porovnanie, v Českej republike je tento podiel výrazne nižší a bez PZP tam jazdí len 1,6 % vozidiel.
Nová legislatíva počíta s automatizovanou kontrolou prostredníctvom prepojenia databáz, čo má zjednodušiť a zrýchliť overovanie poistenia. Vozidlá bez platného PZP po novom neprejdú technickou ani emisnou kontrolou a ich majiteľom hrozí aj vyradenie z evidencie.
Súčasný stav podľa Arvaiovej zapríčiňuje, že škody spôsobené nepoistenými vodičmi sa uhrádzajú z mechanizmov, do ktorých prispievajú všetci poctiví motoristi. Náhrady škôd vypláca Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá následne vymáha peniaze od vinníkov. V prípade vážnych nehôd môžu tieto náklady dosiahnuť desaťtisíce až státisíce eur.
„Ak bude nový systém funkčný, prinesie spravodlivejšie prostredie pre vodičov, ktorí si svoje povinnosti plnia,“ uviedla Arvaiová. Zároveň upozornila, že povinné zmluvné poistenie by vodiči nemali vnímať len ako zákonnú povinnosť, ale ako základnú ochranu pred vážnymi finančnými dôsledkami dopravných nehôd. Nový zákon by tak mal podľa nej nielen znížiť počet nepoistených vozidiel, ale aj stabilizovať celý systém poistenia a znížiť finančné zaťaženie zodpovedných vodičov.
