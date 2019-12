Nepokoje v Hongkongu spôsobili odlev kapitálu za zhruba 5 mld. USD

Hongkong 17. decembra (TASR) - Nepokoje v Hongkongu zintenzívnili odlev kapitálu z investičných fondov v tomto ázijskom finančnom centre, uviedla britská centrálna banka s tým, že od apríla tohto roka dosiahol odlev už 5 miliárd USD (4,49 miliardy eur).



Zrýchľovanie odlevu kapitálu začalo zanedlho po tom, ako vláda v Hongkongu prišla s návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, uviedla Bank of London (BoE) v najnovšej správe Financial Stability Report, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters. Protesty proti návrhu zákona, ktoré vypukli začiatkom júna, postupne naberali na intenzite, čo viedlo k prepadu maloobchodných tržieb a prvej recesii ekonomiky Hongkongu za posledné desaťročie.



"Toto politické napätie predstavuje pre Hongkong ako významné finančné centrum nemalé riziko," uvádza sa v správe BoE.



Napriek tomu, že Británia vrátila územie Hongkongu pod správu Číny v roku 1997, britská centrálna banka aj naďalej monitoruje vývoj ekonomiky a financií v tomto regióne. Dôvodom je, že na tomto území majú naďalej významnú pozíciu britské banky ako HSBC či Standard Chartered. BoE uskutočnila aj záťažové testy týchto bánk a zatiaľ nimi prešli.



Ako ešte v októbri uviedli analytici americkej banky Goldman Sachs, v období od júna do konca augusta sa z Hongkongu do Singapuru presunuli vklady v odhadovanej hodnote približne 4 miliardy USD. Hongkonský úrad pre menovú politiku, ktorý zastáva úlohu centrálnej banky na území Hongkongu, však s týmito údajmi nesúhlasí a opakovane tvrdí, že k výraznejšiemu odlevu kapitálu z Hongkongu v dôsledku nepokojov nedošlo.