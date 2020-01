Nepokoje v Hongkongu znížili vlani zisk výrobcu hodiniek Swatch

Biel 30. januára (TASR) - Politické napätie v Hongkongu, ktorý patrí k najväčším ázijským trhom s luxusom, sa výrazne odrazilo na výsledkoch švajčiarskeho výrobcu hodiniek Swatch. Ten vo štvrtok oznámil za rok 2019 pokles tržieb a zisku, pričom zisk klesol takmer o 14 %.



Firma Swatch, pod ktorú patria značky ako Omega, Longines či Rado, informovala, že vlani dosiahla čistý zisk 748 miliónov švajčiarskych frankov (697,18 milióna eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 13,7 %. Tržby dosiahli 8,24 miliardy CHF, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje pokles o 2,7 %.



Najväčší vplyv na výsledky švajčiarskej spoločnosti mali nepokoje v Hongkongu. To dokazuje vývoj v 2. polroku, za ktorý tržby firmy Swatch v tejto správnej oblasti, v ktorej má viac než 90 prevádzok, boli o 200 miliónov CHF nižšie než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Ďalšie regióny však vykázali dobré výsledky.



Aj tento rok očakáva Swatch solídny rast na prakticky všetkých trhoch s výnimkou Hongkongu. Nepriaznivo sa na výsledkoch firmy môžu odraziť aj kurzové vplyvy. Tie boli po situácii v Hongkongu ďalším faktorom, ktorý minulý rok zasiahol do tržieb spoločnosti.



(1 EUR = 1,0729 CHF)