Nepokoje v JAR skrešú z tohtoročného rastu asi 0,7 percentuálneho bodu

Johannesburg 27. júla (TASR) - Nepokoje v Juhoafrickej republike (JAR) by mohli z tohtoročného rastu ekonomiky skresať približne 0,7 percentuálneho bodu, uviedla v najnovšom odhade ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P). Na druhej strane, rastúce ceny komodít by mali africkú ekonomiku naďalej podporovať.



Krvavé protesty vypukli pred vyše dvomi týždňami po tom, ako si bývalý juhoafrický prezident Jacob Zuma začal odpykávať 15-mesačný trest za pohŕdanie súdom. Násilné nepokoje si vyžiadali viac než 330 obetí a rozsiahle škody na podnikoch a infraštruktúre.



"Odhadujeme, že nepokoje skrešú z tohtoročného rastu hospodárstva zhruba 0,7 percentuálneho bodu. Počítame s tým, že sa to odrazí na súkromnej spotrebe a tempo zotavovania sa spomalí," uviedla S&P v správe. Podobnú prognózu pred časom vydala Deutsche Bank, podľa ktorej nepokoje môžu skresať z rastu 0,8 percentuálneho bodu.



S&P zároveň upozornila, že ak by k nepokojom došlo opäť a trvali by dlhší čas, tlak na ekonomiku by sa zvýšil a zotavovanie podľa všetkého zastavilo. To by sa už mohlo odraziť na ratingovom hodnotení.



S&P odhaduje, že ekonomika Južnej Afriky vzrastie tento rok o 4,2 %. Odhad ratingovej agentúry je tak výrazne optimistickejší než februárový odhad juhoafrického ministerstva financií. To vtedy zverejnilo prognózu, podľa ktorej by juhoafrická ekonomika mala tento rok vzrásť o 3,3 %.