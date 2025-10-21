< sekcia Ekonomika
Nepoľnohospodárske výrobky majú mať ochranu označenia pôvodu
Zákon by mal byť účinný od 1. decembra 2025 tak, aby korešpondoval s dátumom spustenia systému ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Nepoľnohospodárske výrobky, ako sú remeselné či priemyselné výrobky, budú môcť získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni Európskej únie (EÚ). Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ, ktoré vstúpia do platnosti od 1. decembra 2025.
„Keďže oblasť označení pôvodu a zemepisných označení patrí do výlučnej kompetencie EÚ a je komplexne upravená prostredníctvom právnych nástrojov EÚ, cieľom predkladaného návrhu právnej úpravy v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení je implementácia relevantných nariadení EÚ,“ uvádza sa v predkladacej správe.
Pri poľnohospodárskych výrobkoch, potravinách, víne a liehovinách je zabezpečená ochrana označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na európskej úrovni, avšak pri nepoľnohospodárskych výrobkoch doposiaľ neexistovala. Od 1. decembra by sa mal preto zaviesť pre túto kategóriu nový systém ochrany zemepisných označení, pričom ochranu pre ne bude možné získať už len na úrovni EÚ.
Na národnej úrovni je na Slovensku v súčasnosti chránených 12 zemepisných označení pre takzvané nepoľnohospodárske výrobky. Ide o Modranskú majoliku, Soľnobanskú čipku, Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detviansku výšivku, Sekulskú keramiku, Kyjatické hračky, Trstenskú keramiku, Tkaninu z Kostolian nad Hornádom, Senohradskú výšivku, Liptovskú paličkovanú čipku a Piešťanské bahno.
Upraviť by sa mali aj správne poplatky. Navrhuje sa zrušenie poplatkov, respektíve oslobodenie v súvislosti s poplatkami za úkony Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) v súvislosti s medzinárodnými prihláškami podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
Zákon by mal byť účinný od 1. decembra 2025 tak, aby korešpondoval s dátumom spustenia systému ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ.
„Keďže oblasť označení pôvodu a zemepisných označení patrí do výlučnej kompetencie EÚ a je komplexne upravená prostredníctvom právnych nástrojov EÚ, cieľom predkladaného návrhu právnej úpravy v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení je implementácia relevantných nariadení EÚ,“ uvádza sa v predkladacej správe.
Pri poľnohospodárskych výrobkoch, potravinách, víne a liehovinách je zabezpečená ochrana označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na európskej úrovni, avšak pri nepoľnohospodárskych výrobkoch doposiaľ neexistovala. Od 1. decembra by sa mal preto zaviesť pre túto kategóriu nový systém ochrany zemepisných označení, pričom ochranu pre ne bude možné získať už len na úrovni EÚ.
Na národnej úrovni je na Slovensku v súčasnosti chránených 12 zemepisných označení pre takzvané nepoľnohospodárske výrobky. Ide o Modranskú majoliku, Soľnobanskú čipku, Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detviansku výšivku, Sekulskú keramiku, Kyjatické hračky, Trstenskú keramiku, Tkaninu z Kostolian nad Hornádom, Senohradskú výšivku, Liptovskú paličkovanú čipku a Piešťanské bahno.
Upraviť by sa mali aj správne poplatky. Navrhuje sa zrušenie poplatkov, respektíve oslobodenie v súvislosti s poplatkami za úkony Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) v súvislosti s medzinárodnými prihláškami podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
Zákon by mal byť účinný od 1. decembra 2025 tak, aby korešpondoval s dátumom spustenia systému ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ.