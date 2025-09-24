< sekcia Ekonomika
Nepoľnohospodárske výrobky získajú ochranu označenia pôvodu EÚ
Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni, táto zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. decembra 2025.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Nepoľnohospodárske výrobky ako sú remeselné či priemyselné výrobky budú môcť od decembra tohto roka získať ochranu označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na úrovni EÚ. Doposiaľ túto ochranu mali len na národnej úrovni, táto zmena súvisí s realizáciou nariadení EÚ, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. decembra 2025. Vyplýva to z návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, ktorý predložil na rokovanie vlády Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR a tá ho v stredu schválila.
„Keďže oblasť označení pôvodu a zemepisných označení patrí do výlučnej kompetencie EÚ a je komplexne upravená prostredníctvom právnych nástrojov EÚ, cieľom predkladaného návrhu právnej úpravy v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení je implementácia relevantných nariadení EÚ,“ uviedol úrad v predkladacej správe.
Pri poľnohospodárskych výrobkoch, potravinách, víne a liehovinách je zabezpečená ochrana označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na európskej úrovni, avšak pri nepoľnohospodárskych výrobkoch doposiaľ neexistovala. Od 1. decembra by sa mal preto zaviesť pre túto kategóriu nový systém ochrany zemepisných označení aj pre remeselné a priemyselné výrobky, pričom ochranu pre ne bude možné získať už len na úrovni EÚ. Zároveň zanikne možnosť získať ochranu pre nepoľnohospodárske výrobky na národnej úrovni.
Na národnej úrovni je na Slovensku v súčasnosti chránených 12 zemepisných označení pre takzvané nepoľnohospodárske výrobky. Ide o Modranskú majoliku, Soľnobanskú čipku, Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detviansku výšivku, Sekulskú keramiku, Kyjatické hračky, Trstenskú keramiku, Tkaninu z Kostolian nad Hornádom, Senohradskú výšivku, Liptovskú paličkovanú čipku a Piešťanské bahno.
Zákon by mal byť účinný od 1. decembra 2025 tak, aby korešpondoval s dátumom spustenia systému ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ. Rovnako upraviť by sa mali aj správne poplatky. „Navrhuje sa zrušenie poplatkov, respektíve oslobodenie v súvislosti s poplatkami za úkony ÚPV v súvislosti s medzinárodnými prihláškami podľa Zmluvy o patentovej spolupráci,“ dodal úrad.
„Keďže oblasť označení pôvodu a zemepisných označení patrí do výlučnej kompetencie EÚ a je komplexne upravená prostredníctvom právnych nástrojov EÚ, cieľom predkladaného návrhu právnej úpravy v oblasti označení pôvodu a zemepisných označení je implementácia relevantných nariadení EÚ,“ uviedol úrad v predkladacej správe.
Pri poľnohospodárskych výrobkoch, potravinách, víne a liehovinách je zabezpečená ochrana označení pôvodu výrobkov a ich zemepisných označení na európskej úrovni, avšak pri nepoľnohospodárskych výrobkoch doposiaľ neexistovala. Od 1. decembra by sa mal preto zaviesť pre túto kategóriu nový systém ochrany zemepisných označení aj pre remeselné a priemyselné výrobky, pričom ochranu pre ne bude možné získať už len na úrovni EÚ. Zároveň zanikne možnosť získať ochranu pre nepoľnohospodárske výrobky na národnej úrovni.
Na národnej úrovni je na Slovensku v súčasnosti chránených 12 zemepisných označení pre takzvané nepoľnohospodárske výrobky. Ide o Modranskú majoliku, Soľnobanskú čipku, Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detviansku výšivku, Sekulskú keramiku, Kyjatické hračky, Trstenskú keramiku, Tkaninu z Kostolian nad Hornádom, Senohradskú výšivku, Liptovskú paličkovanú čipku a Piešťanské bahno.
Zákon by mal byť účinný od 1. decembra 2025 tak, aby korešpondoval s dátumom spustenia systému ochrany zemepisných označení pre nepoľnohospodárske výrobky na úrovni EÚ. Rovnako upraviť by sa mali aj správne poplatky. „Navrhuje sa zrušenie poplatkov, respektíve oslobodenie v súvislosti s poplatkami za úkony ÚPV v súvislosti s medzinárodnými prihláškami podľa Zmluvy o patentovej spolupráci,“ dodal úrad.