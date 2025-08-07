< sekcia Ekonomika
Nepriaznivé počasie na Liptove spomaľuje žatvu
Poľnohospodári na Liptove očakávajú priemernú úrodu a nie celkom priaznivé ekonomické výsledky.
Autor TASR
Ludrová 7. augusta (TASR) - Poľnohospodárov na Liptove spomaľuje v žatve nepriaznivé počasie. Daždivé dni a ranná rosa spôsobujú vysokú vlhkosť obilia a prekážajú žatve, ktorá momentálne zaostáva za minuloročnou približne o tri týždne. Ako pre TASR uviedol predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček, pre nepriaznivé počasie kvalita potravinárskej pšenice určite nebude dosiahnutá.
Poľnohospodári na Liptove očakávajú priemernú úrodu a nie celkom priaznivé ekonomické výsledky. „Na našom poľnohospodárskom družstve v podstate nie sme ešte ani v polovici žatvy. Veľmi nepriaznivý vplyv má počasie, ktoré je pre poľnohospodárov od začiatku roka nepriaznivé. Najskôr v období mesiacov máj a jún boli obrovské suchá, kde celá pôda, všetky plodiny trpeli veľkým deficitom vlahy. V súčasnej dobe, keď začala žatva približne pred dvoma až troma týždňami, tak nám začalo pršať,“ uviedol Štefček.
Doplnil, že potravinárska pšenica sa bude musieť kvalitatívne zmeniť na kŕmnu, čiže už aj tým budú mať poľnohospodári podstatné ekonomické straty. Podotkol, že obilie je pomerne poľahnuté, k čomu dopomohol aj nepriaznivý a prudký vietor alebo prudký dážď. „Tým pádom už je nižšia úroda,“ priblížil predseda družstva.
Žatva na Liptove je podľa neho veľmi zložitá a trvá veľmi dlho. „Náš podnik je pripravený urobiť túto žatvu v priebehu desiatich až 14 dní, teraz už urobíme v podstate štvrtý týždeň. Tým pádom máme aj sklz oproti minulému roku asi o tri týždne,“ dodal Štefček.
