Nepriaznivé správy o obchodných sporoch vo svete viedli k poklesu Daxu

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Nové zlé správy o obchodných sporoch medzi Spojenými štátmi a inými krajinami spôsobili, že Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy, v piatok klesol o 1,47 % na 11.726,84 bodu. Tým dosiahol najnižšiu úroveň od začiatku apríla. Celkovou stratou 5 % dosiahol index prvú mesačnú stratu v tomto roku. V tomto týždni klesol o 2,37 %.



Index MDax nemeckej burzy, na ktorom sú kótované akcie stredne veľkých nemeckých firiem, klesol v piatok o 0,58 % na 24.776,52 bodu.



Americký prezident Donald Trump sa rozhodol ako odplatu za ilegálnu migráciu z Latinskej Ameriky cez mexické územie uvaliť sankčné clo na svojho južného suseda. Prezidentovo rozhodnutie začne platiť 10. júna a jeho úvodná sadzba bude 5 %. Pokiaľ mexická vláda neprijme účinné opatrenia, Trump ju bude zvyšovať až do úrovne 25 %.



Čína ohlásila v piatok ako odpoveď na nedávne americké sankcie clo na americké tovary. Navyše slabé údaje o čínskej konjunktúre uverejnené na sklonku týždňa sa pokladajú za dôkaz toho, ako silno pôsobí na druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta súčasná obchodná vojna.



Európske automobilky sa dostávajú do problémov poklesom predaja áut v Číne, ktorý trvá už niekoľko mesiacov. Niektoré automobilky znižujú svoju výrobu aj v Mexiku. Produkcia Volkswagenu, ktorý vyrába v Pueble, klesla takmer o 3 %. Podobný pokles zaznamenali aj iní výrobcovia. BMW sa dostalo s úrovňou výroby na rok 2012.



Akcie spoločnosti Bayer klesli takmer o 3 % a dosiahli najnižšiu úroveň od leta 2012. Proti koncernu sa postavil aj okres Los Angeles. Od firmy žiada, aby dala financie na očistenie kontaminovaných vôd. Vedenie koncernu pokladá túto požiadavku za neoprávnenú.



Takmer o 4 % klesli aj akcie firmy Semiconductor po tom, ako Bank of America odporúčala akcionárom, aby ich začali predávať.