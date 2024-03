Népszava: Nikto v EÚ nemíňa menej ako čoraz chudobnejší Maďari

Budapešť 4. marca (TASR) - Spotreba maďarského obyvateľstva bola v rámci členských krajín Európskej únie v roku 2023 najnižšia. Kým v roku 2022 bolo Bulharsko na tom ešte horšie ako Maďarsko, pre minuloročnú maďarskú infláciu, presahujúcu 17 %, sa vlani situácia zmenila. Konštatovalo to v pondelok internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník s odvolaním na analýzu Maďarskej národnej banky (MNB) uviedol, že situácia je deprimujúca a zmenu nemožno očakávať, kým vláda premiéra Viktora Orbána neopustí chybnú hospodársku politiku.



Analytici MNB poznamenali, že maďarské domácnosti míňajú najmenej, pretože ich príjem je najnižší. Čiastočne je to spôsobené štruktúrou ekonomiky. Nekonkurencieschopné alebo málo konkurencieschopné sektory etablované v Maďarsku totiž generujú nižšie príjmy a navyše 3-4 % HDP sú prevedené každý rok do zahraničia pre zadlženosť krajiny a pre prevody financií zahraničných spoločností.



V posledných rokoch sa príjmy domácností vo forintoch výrazne zvýšili, medzi rokmi 2012 a 2022 o 140 percent, čo je najvyššie zlepšenie v EÚ, no v eurách tento nárast nie je taký výrazný. V eurách dosahuje domáci hrubý priemerný zárobok menej ako polovicu priemeru EÚ, ale tiež len 64 percent v parite kúpnej sily.



Z tohto kruhu by sa podľa expertov MNB dalo vymaniť zmenou ekonomického modelu. Vláda by mala prilákať kapitál do sektorov, ktoré zvyšujú hrubý národný dôchodok (HND), ktorý zostáva doma.



Situáciu domácností v posledných rokoch ešte zhoršilo, že ich podiel na disponibilnom národnom dôchodku klesol takmer o 10 % a väčšina nárastu príjmov išla do ziskov firiem a štátu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)