Nervozita medzi Čechmi rastie, stále viac vyberajú eurá aj doláre

Praha 9. marca (TASR) - Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj chovanie sa českých sporiteľov. Tí na pozadí konfliktu začínajú "pchať valuty pod vankúš". Pre pocit neistoty a nestabilitu koruny si ľudia v posledných týždňoch stále viac chodia do bánk vyberať eurá, doláre či švajčiarske franky. Navyše vyberajú násobky zvyčajných súm, ktoré v cudzích menách brali v "normálnych časoch". Odborníci či samotní bankári to nepovažujú za racionálne, na druhej strane, cudzie meny v bezhotovostnej podobe nie sú podľa nich od veci. Informuje o tom server e15.cz.



"V poslednom období skutočne sledujeme tendenciu klientov k vyššiemu výberu valút. Už v predminulom týždni boli transakcie mierne vyššie a minulý týždeň sa zvýšenie prejavilo vo všetkých dňoch," povedala Anna Strnadová z Moneta Money Bank. Podľa zdrojov denníka E15 blízkych banke sa viac valút vyberá aj z Českej sporiteľne a rast dopytu registruje v týchto dňoch i Komerční banka.



Banky uvádzajú, že ľudia si v najväčšej miere chodia po eurá, na druhom mieste sú doláre. "V porovnaní s prvým februárovým týždňom sa počet výberov zvýšil v priemere dvakrát a objem týchto transakcií bol dvoj- až trojnásobný, čo sa líši v závislosti od meny," dodáva Strnadová. Ako dodala, evidujú aj zvýšenie drobných výberov vo švajčiarskom franku či v poľskom zlotom.



Podobný jav zaznamenali v Česku podľa ekonómov počas svetovej finančnej krízy v roku 2008. Petr Kymlička, partner poradenskej skupiny Moore Czech Republic, to však nepovažuje za racionálny krok. "Jeho jediným efektom bude redukcia úrokových príjmov z vkladov, o riziku krádeže ani nehovorím," povedal.



Odborníci zdôrazňujú, že na masívnu kumuláciu valút neexistujú dôvody. Ako povedal ekonóm poradenskej spoločnosti Deloitte David Marek, stav domáceho bankového sektora je stabilný a nie je dôvod obávať sa problémov.



Ak cudziu menu, tak potom v bezhotovostnej forme, tvrdia odborníci. "Určite je racionálne držať časť úspor v zahraničných menách. Vytvárať si rezervy nákupom valút je však ten najhorší spôsob, ako si cudziu menu zaobstarať," uviedol líder projektu Partners Banky Marek Ditz. Dodal, že "omnoho efektívnejšie je držať časť úspor na devízovom účte a peniaze naň nakupovať bezhotovostnou menovou konverziou v banke alebo licencovanej spoločnosti".