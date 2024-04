Nespoliehajte sa na zázrak. Zabezpečte sa na dôchodok už dnes!

Bratislava 10.apríla (OTSň - O tomto fakte sa presvedčil nejeden senior, ktorému sociálna poisťovňa vypočítala výšku dôchodku. Spoliehať sa len na štát nie je rozumné. Na dôchodok by ste mali myslieť už dnes a využiť všetky spôsoby, ktoré vám zvýšia príjem počas seniorských rokov. Poradíme vám, ako sa na dôchodok zabezpečiť a užívať si jeseň života bez obáv o financie.Každý z vás už iste počul o tom, že sporenie na dôchodok je možné vďaka pilierom. Na Slovensku existuje štátne dôchodkové sporenie prostredníctvom sociálnej poisťovne a 2. alebo 3. pilier. Bohužiaľ len málokto pozná rozdiely medzi piliermi a z dôvodu nevedomosti ostávajú seniorom oči pre plač, keď im príde poštou oznámenie o výške priznaného dôchodku. Aké sú rozdiely medzi uvedenými druhmi sporenia a ako dosiahnuť čo najvyšší dôchodok?Prvý pilier dôchodkového sporenia si musí platiť každý pracujúci človek i podnikateľ. Zo mzdy odvádzate isté percento peňazí, ktoré odchádzajú na účty sociálnej poisťovne. Ide o solidárny systém, čo znamená, že ako pracujúci prispievate na dôchodky súčasným seniorom. Momentálne na jedného dôchodcu pripadajú dvaja pracujúci. Tento počet ani zďaleka nestačí a demografický vývoj jasne ukazuje, že v budúcnosti nebude dostatok pracujúcich, aby bol solidárny systém udržateľný. Momentálne chýbajúce prostriedky na dôchodky financuje štát. Sami musíte uznať, že ide o veľmi diskutabilný systém, ktorý vám nezaručí dôstojný seniorský život. Čo s tým? Nespoliehajte sa len na štát a využite doplnkové sporenie na dôchodok.Do 2. piliera dôchodkového sporenia je povinný vstúpiť od rok 2023 každý človek mladší ako 40 rokov. Druhý pilier funguje spôsobom, že časť odvodov na starobné sporenie sa odvádza do sociálnej poisťovne a časť sa odkladá na váš osobný dôchodcovský účet. Na účte peniaze nestoja, ale sa zhodnocujú vďaka dôchodcovským správcovským spoločnostiam, ktoré peniaze investujú. Majiteľom peňazí ste vy, takže sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom chcete vložené peniaze zhodnocovať. Možnosti máte tri – investovanie do konzervatívnych, vyvážených alebo dynamických fondov.Konzervatívne fondy sú najmenej rizikové, investujú do dlhopisov, ale ich zhodnotenie je nízke. Vyvážené fondy investujú na 50 % do dlhopisov a zvyšné peniaze sa investujú do akcií. Dynamické fondy investujú prevažne do akcií.vysvetľujeVýhodou druhého piliera nie je len lepšie zhodnotenie financií, ale tiež možnosť dedenia nasporených peňazí v prípade vašej smrti. Ak sa penzie dožijete, prvá polovica nasporených peňazí vám bude vyplatená v horizonte 10 rokov a druhá polovica slúži na vyplácanie doživotného dôchodku.dodáva špecialistka.V prípade 3. piliera sporenia na dôchodok hovoríme o doplnkovom alebo o dobrovoľnom sporení na dôchodok. Výnimkou sú rizikové povolania, pre ktoré je tento pilier povinný. Tretí pilier si môžete založiť kedykoľvek a odvádzať do piliera ľubovoľnú čiastku peňazí. Niektorí zamestnávatelia vám so sporením pomôžu a prispejú každý mesiac rovnakou čiastkou, ktorú do piliera vkladáte vy. Výhodou tretieho piliera je možnosť zníženia základu dane o výšku zaplatených príspevkov. Podobne ako v druhom pilieri sú nasporené peniaze predmetom dedičského konania. Prvé nasporené peniaze je možné vybrať po 10 rokoch sporenia.Správcovské spoločnosti vaše peniaze investujú do dlhopisov, za čo si účtujú poplatky. Často sa diskutuje o výhodnosti tretieho piliera, ale faktom zostáva, že sa oplatí predovšetkým zamestnancom, ktorým do piliera prispieva ich zamestnávateľ. Ostatným z vás odporúčame uvažovať o iných možnostiach, ako dosiahnuť na dôchodku vyšší príjem. Ak chcete v 3. pilieri zostať, overte si poplatky a výšku zhodnotenia. Správcovské spoločnosti je možné zmeniť.objasňujeNechcete sa spoliehať na štát a na nízke výnosy dôchodcovských pilierov? Možnosťou je pravidelné investovanie . Čím skôr začnete, tým vyššia bude vaša renta. Investovať nemusíte stovky eur mesačne. Ak ste mladí, postačí minimálna čiastka, ktorá sa vám rokmi zhodnotí a vy sa nebudete musieť obávať o to, či z penzie vyžijete. Možností pravidelného sporenia na dôchodok máte veľa.V súčasnosti je preferované investovanie do podielových fondov a ETF fondov. V obidvoch prípadoch je možné si vybrať rôzne investičné stratégie, ktoré sadnú na mieru vašej predstave o riziku a zhodnotení. Výška výnosov z podielových fondov závisí od toho, do akých akciových titulov investuje správca fondov. ETF fondy sa nakupujú priamo na burze a kopírujú vývoj akcií. ETF fondy sú výhodnejšie z dôvodu, že poplatky za vedenie investičného účtu sú nižšie.Podielové i ETF fondy majú vysokú likviditu, čo znamená, že k svojim peniazom sa v prípade núdze dostanete veľmi rýchlo. Ako laikovi sa vám môže spočiatku zdať nereálne, aby ste sa v spleti fondov vyznali. Preto vám odporúčame vsadiť na skúsenosti finančných sprostredkovateľov, ktorí s vami stratégiu preberú a pomôžu vám sa rozhodnúť pre najlepší variant.Zhrnutie: Spoliehať sa na štát nie je vo sfére sporenia na dôchodok rozumné. Ak váš zamestnávateľ neprispieva do 3. piliera dôchodkového sporenia, tretí pilier sa vám neoplatí. V prípade, že uvažujete nad doplnkovým sporením na dôchodok, najvýhodnejšie je investovanie do ETF fondov