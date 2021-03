Nestabilita v Španielsku má negatívny vplyv na zotavovanie ekonomiky

Madrid 29. marca (TASR) - Súčasná politická nestabilita v Španielsku má negatívny vplyv na zotavovanie hospodárstva. Môže zasiahnuť aj schopnosť vlády schvaľovať dlhodobé reformy. Vyhlásil to v pondelok guvernér španielskej centrálne banky Pablo Hernández de Cos.



„V Španielsku zažívame proces politickej fragmentácie, na ktorý nie sme zvyknutí, a je dôležité, aby sme sa s touto situáciou dokázali vyrovnať a aby nám nebránila dosiahnuť dohody o reformách,“ uviedol guvernér na podujatí agentúry Europa Press, ktoré sa konalo v pondelok.



De Cos tiež upozornil, že európsky program pomoci ekonomikám pri zotavovaní sa z pandémie nového koronavírusu nemôže byť náhradou za „nevyhnutné štrukturálne reformy“, ktoré Španielsko potrebuje na zvýšenie svojho rastového potenciálu.



„Potrebovalo to pred pandémiou a teraz to potrebuje ešte viac,“ uviedol guvernér, podľa ktorého bude ekonomika pociťovať dôsledky pandémie ešte aj o rok.



Poukázal pritom na fakt, že výroba a zamestnanosť majú veľmi ďaleko k úrovniam, aké dosahovali pred ochorením COVID-19, nehovoriac o určitých odvetviach služieb. Pripomenul tiež, že finančná situácia mnohých firiem aj domácností sa výrazne zhoršila, v dôsledku čoho finančné inštitúcie čelia „postupnému zhoršovaniu kvality úverového portfólia“.



Pokiaľ ide o fiškálnu politiku de Cos poukázal na to, že podpora v tejto fáze by sa mala zamerať na spoločnosti a skupiny obyvateľstva, ktoré sú „najviac postihnuté“. Zvlášť je potrebné podporiť „životaschopné“ firmy, u ktorých sa vzhľadom na rozsah a trvanie krízy zhoršila platobná schopnosť.



Guvernér zdôraznil, že Španielsko by malo v strednodobom časovom horizonte stlačiť rozpočtový deficit v súlade s pravidlami Európskej únie a postupne dostať aj verejný dlh na povolenú úroveň.