Nestlé investuje do zníženia emisií skleníkových plynov

Bern 3. decembra (TASR) - Švajčiarska potravinárska spoločnosť Nestlé plánuje do konca roka 2025 investovať do ekologizácie svojej výroby viac než 3 miliardy švajčiarskych frankov. To by jej malo umožniť splniť cieľ dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov.



Najväčšia potravinárska spoločnosť na svete vyprodukovala v roku 2018 približne 92 miliónov ton sleníkových plynov. Najnovšie informovala, že v nasledujúcich piatich rokoch investuje do ekologizácie 3,2 miliardy CHF (2,95 miliardy eur).



Ako dodala, súčasťou týchto plánov bude spolupráca s farmármi a dodávateľmi na podpore regeneratívneho poľnohospodárstva, výsadba stoviek miliónov stromov a prechod jej prevádzok do roku 2025 na obnoviteľnú energiu.



(1 EUR = 1,0831 CHF)