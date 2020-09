Nestlé pokročilo v zavádzadní udržateľných obalov

Bratislava 9. septembra (OTS) - Spoločnosť rozšírila testovanie bezobalového predaja výrobkov zo Švajčiarska do Francúzska a Čile, zdvojnásobila využívanie recyklovaného PET pri balení vody, uviedla na trh nový rad kapsulí Nespresso vyrobených z 80 % z recyklovaného hliníka alebo vyvinula nový recyklovateľný papierový materiál na balenie bujónov. V Českej republike zasa rozširuje výrobu tyčiniek YES! balených do papiera, redukuje kombinované obaly a stenčuje balenie, čo v konečnom dôsledku ušetrí až 50 ton plastov ročne.



Spoločnosť Nestlé rozširuje aktivity tak, aby všetky jej obaly do roku 2025 boli recyklovateľné alebo opätovne použiteľné a aby v rovnakom období znížila používanie nových plastov o jednu tretinu. V súčasnej dobe je recyklovateľných alebo znovu použiteľných 87 % jej obalov. Aktuálne plánuje investíciu vo výške 30 mil. USD (25,3 mil. eur) na podporu vývoja recyklovaných obalových materiálov vhodných pre potravinárstvo v USA, zavádza nový, opakovane plniteľný systém na potravu pre domáce zvieratá v Čile a nasadzuje do výroby nové obaly na báze papiera.



"Nestlé ako najväčšia potravinárska firma na svete pristupuje k plneniu záväzkov znižovania plastového odpadu so všetkou vážnosťou. Chceme využiť naše know-how a náš dosah na riešenie problému plastového odpadu všade, kde pôsobíme. Pokračujeme v transformácii nášho balenia, máme prvé pozitívne výsledky v Česku, na Slovensku i vo svete, ale vieme, že nás ešte čaká veľa práce," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.



Hoci COVID-19 spôsobil vážne zmeny po celom svete, záväzok spoločnosti na udržateľné balenie zostáva rovnaký. Nestlé naďalej zohráva vedúcu úlohu pri riešení problému znečistenia plastmi, pričom svoje aktivity naďalej rozvíja. Príkladom je aj nová mobilná aplikácia, ktorá pomáha spotrebiteľom v Taliansku správne triediť odpad. Podobnú aplikáciu čoskoro ponúkne aj spotrebiteľom v Česku a na Slovensku.



Spoločnosť ďalej oznámila, že bude hľadať a podporovať inovatívne riešenia prostredníctvom ocenenia Nestlé Creating Shared Value (CSV) Prize, ktorého nový ročník začína 30. septembra 2020.



Vývoj a testovanie nových obalových materiálov ohľaduplnejších k životnému prostrediu riadi Nestlé Inštitút obalových vied (Nestlé Institute of Packaging Sciences), prvý svojho druhu v potravinárskom priemysle. V Inštitúte pracuje približne 50 vedcov, ktorí vykonávajú špičkový výskum obalových riešení, aby zaistili bezpečnosť a použiteľnosť nových materiálov. K úspešným výsledkom sa radia nové naplniteľné alebo opakovane použiteľné systémy, zjednodušené materiály, papierové obaly s účinnou ochrannou vrstvou a zapracovanie recyklátu do obalov Nestlé. Inštitút úzko spolupracuje s viac ako 180 odborníkmi na obaly z globálnej siete výskumu a vývoja Nestlé, rovnako ako s externými výskumnými inštitúciami, start-upmi a dodávateľmi. Nestlé bude aj naďalej vyvíjať alternatívne obalové materiály a nové distribučné systémy, investovať do infraštruktúry a spolupracovať so spotrebiteľmi, aby pomohlo vyriešiť problém plastového odpadu.