Nestlé postaví nový závod na Ukrajine

Kyjev 12. decembra (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé investuje 40 miliónov frankov (40,58 milióna eur) do nového výrobného závodu na západnej Ukrajine. Oznámil to v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nestlé je jednou z mála zahraničných spoločností, ktoré oznámili nové investície na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. "Je to dôležitý krok pre Nestlé, prijatý vo veľmi ťažkom období pre krajinu," uviedol vo vyhlásení Alessandro Zanelli, generálny riaditeľ Nestlé pre trhy juhovýchodnej Európy.



"Naším cieľom je vytvoriť potravinové a kulinárske centrum, ktoré zabezpečí rast pracovných miest a bude slúžiť potrebám Ukrajincov a všetkých európskych občanov s vysokokvalitnými produktmi," dodal.



Ruská invázia zničila ukrajinskú ekonomiku, ktorá sa podľa odhadov Medzinárodného menového fondu tento rok prepadne o 35 %. V uplynulých týždňoch pritom dochádza k výpadkom elektriny po celej Ukrajine, keďže Rusko zintenzívnilo útoky na jej energetickú infraštruktúru.



Napriek tomu Nestlé, ktoré už má na Ukrajine približne 5800 zamestnancov, plánuje pridať ďalších 1500 nových pracovných miest v novom závode v Smolyhive v regióne Volyň.



Nová továreň má prispieť k zvýšeniu výroby studených omáčok, dochucovadiel, polievok a instantných potravín a zásobovať tak domáci trh, ako aj trhy v Európe.



(1 EUR = 0,9856 CHF)