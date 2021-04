Nestlé potvrdil, že rokuje o kúpe spoločnosti Bountiful

Zürich 26. apríla (TASR) - Najväčší svetový výrobca potravín, švajčiarsky koncern Nestlé, v pondelok potvrdil, že rokuje o kúpe amerického výrobcu vitamínov a výživových doplnkov Bountiful. Jeho cieľom je rozšíriť svoje podnikanie v perspektívnom sektore zdravej výživy.



Spoločnosť Nestlé vo svojom vyhlásení uviedla, že "predmetom diskusií je získanie celej alebo časti spoločnosti Bountiful Company, bez ďalších podrobností". Vyhlásenie zverejnil koncern v reakcii na článok v americkom denníku Wall Street Journal, ktorý v piatok (23. 4.) informoval o akvizičných rokovaniach, pričom sa odvolal na nemenované zdroje.



Väčšinovým vlastníkom Bountiful je americká spoločnosť KKR, ktorá nedávno oznámila plány na prvotnú verejnú ponuku (IPO) akcií. Prípadná akvizícia by ich mohla zastaviť.



Bountiful bola založená v roku 1971. Vyrába vitamíny, minerály a ďalšie výživové doplnky a zamestnáva približne 4500 ľudí po celom svete. Analytici ocenili spoločnosť na 5 až 7 miliárd USD.



Švajčiarsky gigant nedávno uskutočnil celý rad akvizícií v oblasti zdravej výživy, ktorá má podľa neho rastový potenciál. Prvou veľkou akvizíciou Nestlé od roku 2017, keď sa jej vedenia ujal Mark Schneider, bola kanadská spoločnosť na výrobu vitamínov Atrium Innovations.



Minulý rok získal Nestlé výrobcu lieku na zažívacie ťažkosti Zenpep a tiež kontrolný podiel v americkej spoločnosti Vital Proteins. Dokončil tiež kúpu americkej spoločnosti Aimmune Therapeutics, ktorá sa venuje liečbe alergií.



Podľa Jeana-Philippa Bertscha, analytika spoločnosti Vontobel, je kúpa Bountiful "úplne v súlade" so stratégiou spoločnosti Nestlé získať vedúcu pozíciu na trhu vo vysoko atraktívnom segmente VMS (vitamíny, minerály a doplnky).



Schneider od nástupu do funkcie uzavrel viac ako 50 obchodov, odčlenil zaostávajúce divízie, ako napríklad amerického výrobcu čokolády a balených vôd a presunul značky zmrzliny do spoločného podniku. Posilnil tiež firmy v portfóliu koncernu s vysokým rastom, ako je napríklad starostlivosť o domáce zvieratá.



Odkedy sa Schneider stal generálnym riaditeľom, akcie Nestlé si pripísali viac ako 70 % a hodnota spoločnosti stúpla na vyše 300 miliárd USD (248,63 miliardy eur).



Spoločnosť Bountiful predáva širokú škálu vitamínov v obchodných reťazcoch, ako sú Walmart, CVS a Rite Aid. Doplnky a vitamíny sú atraktívnymi produktmi počas pandémie, ktorá zvýšila dopyt po výrobkoch určených na podporu zdravia a imunitného systému.



(1 EUR = 1,2066 USD)