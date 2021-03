Nestlé sa aj na Slovensku darí šetriť vodou viac ako bolo plánované

Bratislava 22. marca (OTS) - Údaje ukazujú, že jej zatiaľ jediný tunajší závod, Carpathia v Prievidzi, dokázal medzi rokmi 2010 až 2020 obmedziť spotrebu vody viac ako bol stanovený cieľ. Súčasne sa v závode podarilo znížiť aj produkciu tuhého odpadu, či produkciu skleníkových plynov.



Citeľné zníženie spotreby vody

Nestlé ako najväčší svetový výrobca potravín prijal niekoľko významných záväzkov v oblasti úspory vody. Okrem iného sa zaviazal, že porovnaní s rokom 2010 zníži do roku 2020 priamy odber vody na tonu výroby v priemere o 35 %. V závode v Prievidzi sa podarilo tento záväzok prekročiť, keď spotreba vody na tonu výroby tu v roku 2020 v porovnaní s rokom 2010 klesla o 56,6 %. Úspešné boli v tomto smere aj koncernové závody v Česku, kde došlo v uvedenom období k priemerným úsporám v spotrebe vody o 41,2 % .



„Znižovanie priameho odberu vody patrí medzi kľúčové priority nášho závodu. Fakt, že sa nám podarilo dosiahnuť vyššie úspory v spotrebe vody než sme plánovali je toho dôkazom. Som hrdý na to, čo sme v tejto oblasti dosiahli, pretože sme pre tento úspech vynaložili naozaj veľa úsilia“, povedal Dušan Ďurdík, riaditeľ závodu Nestlé Carpathia Prievidza.



Úspechy aj iných ekologických oblastiach

Závodom Nestlé v Česku a na Slovensku sa darí aj v iných ekologických ukazovateľoch. V Carpathii dokázali v porovnaní s rokom 2010 znížiť v roku 2020 produkciu tuhého odpadu na tonu výroby o 16,6 % a spotrebu CO2 o 57,1 %. Podobne úspešne si viedli aj závody Nestlé v Česku, kde došlo v uvedenom období k priemernému zníženiu emisií C02 na tonu výroby až o 85,8 %.



Inováciami k celosvetovým úsporám vody

Do efektívneho využívania vody vo svojich závodoch na celom svete investuje Nestlé významné finančné prostriedky, pričom na tento cieľ využíva aj moderné technológie. Napríklad, od roku 2019 začala spoločnosť do svojich tovární skúšobne inštalovať technológiu AQUASSAY na monitorovanie vody. Systém umožňuje vykonávať pokročilú analýzu všetkých údajov o využívanej vode v danom závode v reálnom čase. Nestlé ho zatiaľ používa v 10 závodoch vo svete, vo fáze implementácie je systém v ďalších 21 továrňach.