Nestlé zníži emisie a ponúkne uhlíkovo neutrálne značky

Bratislava 10. februára (OTS) - Zameria sa predovšetkým na podporu regeneratívneho poľnohospodárstva, nakoľko až 2/3 emisií skleníkových plynov Nestlé vzniká pri pestovaní plodín, ktoré spoločnosť spracúva. V Česku a na Slovensku sa sústredí na využívanie zelenej elektriny, znižovanie uhlíkovej stopy značiek a obmedzenie plastového odpadu.



Klimatická zmena má zásadný vplyv na poľnohospodársku produkciu a výrobu potravín. S cieľom znížiť negatívne dopady zmeny klímy sa Nestlé zaviazalo znížiť do roku 2030 emisie CO2 o polovicu a dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050. Spoločnosť zásadne zníži emisie vznikajúce v operáciách od pestovania surovín po konečnú spotrebu potravín. Zároveň podporí projekty, ktoré znížia emisie z atmosféry ich vstrebávaním do pôdy alebo stromov.



„Ako najväčší výrobca potravín a nápojov na svete cítime svoju zodpovednosť v boji proti klimatickým zmenám. Chceme byť lídrom v potravinárskom priemysle na ceste k nulovým čistým emisiám. V strednej a východnej Európe máme silnú výrobnú základňu a dodávame potraviny 70 miliónom spotrebiteľov. Našu prítomnosť v tomto regióne využijeme na rozšírenie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva v komunite miestnych farmárov, prejdeme na zelenú elektrinu a podporíme ekologickú dopravu, aby sa naše činnosti stali udržateľnejšími. Zároveň rozšírime ponuku uhlíkovo neutrálnych značiek, aby sme umožnili zákazníkom žiť zdravšie a ekologickejšie,“ hovorí Michiel Kernkamp, generálny riaditeľ Nestlé pre strednú a východnú Európu.



Nesprávnym obrábaním prišla planéta už o jednu tretinu ornej pôdy. Nestlé chce tento trend zvrátiť a s pomocou svojich 500 000 priamych a 4,5 miliónom nepriamych dodávateľov rozvíjať postupy regeneratívneho poľnohospodárstva. Menej intenzívne obrábanie pôdy, obmedzenie alebo vylúčenie pesticídov, striedanie plodín, výsadba medzí a živých plotov či trvalé pokrytie pôdy zvyškami úrody na poliach pomôže sceliť vrstvy pôdy, zvýši jej schopnosť zadržiavať vodu a CO2 a zlepší jej zdravie a celkovú úrodnosť. Pilotné projekty už prebehli vo Francúzsku a Veľkej Británii a ďalšie krajiny budú nasledovať. Cieľom Nestlé je získavať z regeneratívneho poľnohospodárstva 50 % kľúčových surovín do roku 2030.



Nulové čisté emisie plánuje Nestlé dosiahnuť aj pri získavaní a spracovaní mlieka. Pilotné projekty realizuje na 220 farmách vo Švajčiarsku a Veľkej Británii. Vďaka používaniu väčšieho množstva lokálneho krmiva, dlhšiemu chovu kráv a lepším veterinárnym postupom došlo k merateľnému zníženiu emisií CO2 v sledovaných chovoch.



Kakao a káva sú dve kľúčové ingrediencie, ktoré Nestlé používa pri mnohých svojich produktoch v regióne. Do roku 2025 chce dokončiť iniciatívy, aby tieto suroviny získavalo výhradne z neodlesnených území. Za týmto účelom Nestlé spolupracuje s poľnohospodármi, monitoruje citlivé územia cez satelitný a radarový systém a vypracovalo ambiciózny plán zalesňovania, v rámci ktorého do roku 2030 vysadí každý rok najmenej 20 miliónov stromov v oblastiach, kde získava suroviny.



Znižovanie emisií v Česku a na Slovensku

V Česku a na Slovensku sa Nestlé zameria na zelenú elektrinu, zmenu obalov výrobkov a podporu výrobkov s nižšou uhlíkovou stopou. Prechod na elektrinu z obnoviteľných zdrojov v lokálnych závodoch viedlo k zníženiu emisií z priemerných 357 kg CO2eq. na tonu výroby na 120 kg, čo predstavuje zníženie o 66 %. Len táto jedna zmena vedie k úspore približne 15 000 ton CO2 ročne.



Dôležitou súčasťou plánov Nestlé je podpora uhlíkovo neutrálnych značiek a rozšírenie ponuky udržateľných potravín pre spotrebiteľov, ktorí chcú viesť zdravší a ekologickejší život. Spoločnosť zvyšuje ponuku rastlinných potravín a nápojov. Napríklad rastlinný Garden Gourmet Sensational burger má približne o 80 % menšiu uhlíkovú stopu ako hovädzí hamburger a má hodnotenie Nutri-Score „A“. Vyrába sa v českom závode Nestlé v Krupke. Značka Garden Gourmet má ambíciu stať sa uhlíkovo neutrálnou do konca roku 2022. V nedávnej reklamnej kampani vyzývala spotrebiteľov, aby sa stali tzv. planetariánmi a boli vo svojom konaní a stravovaní ohľaduplnejší k planéte. Ďalšou známou značkou s ambíciou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v budúcom roku je prémiová káva Nespresso. Z lokálnych značiek sa o zásadné zníženie ekologickej stopy usiluje napr. značka čokolád a čokoládových tyčiniek Orion, na výrobu ktorých sa využíva zelená elektrina. Značka zároveň zvyšuje podiel kakaa získaného udržateľným spôsobom v programe Nestlé Cocoa Plan, ktorý je certifikovaný organizáciou Rainforest Alliance.



Dosiahnutie nulových čistých emisií nebude možné bez zavedenia trvalo udržateľných obalov. Preto Nestlé mení obaly, používa v nich viac recyklovanej zložky, testuje bezobalový predaj alebo opakovane použiteľné obaly. Na tento účel od začiatku roka 2020 postupne investuje 1,85 mld. eur. V Česku a na Slovensku zmena obalov povedie k zníženiu plastového odpadu o 50 ton ročne. Napríklad pri tyčinkách YES! alebo prémiových bujónoch Maggi nahradilo Nestlé plastové a kombinované obaly papierom. Pri detskej výžive nahrádza plastové odmerky bioplastami a kombinované obaly Maggi nahrádza ľahšie recyklovateľnými jednozložkovými materiálmi. Cieľom Nestlé je znížiť do roku 2025 spotrebu nových plastov o tretinu a dosiahnuť plnú recyklovateľnosť obalov. K dnešnému dňu je recyklovateľných 87 % obalov Nestlé.