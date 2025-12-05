< sekcia Ekonomika
Netflix prevezme filmové štúdiá a streamovaciu divíziu WBD
Autor TASR
Los Gatos 5. decembra (TASR) - Netflix prevezme filmové štúdiá a streamovaciu divíziu konglomerátu Warner Bros Discovery (WBD). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Netflix v piatok oznámil, že dosiahol dohodu o kúpe Warner Bros Discovery. Tým sa rýchlo ukončil dramatický súboj o akvizíciu WBD, do ktorého sa zapojili aj Paramount Skydance a Comcast.
Netflix za akciu WBD zaplatí v hotovosti a akciách 27,75 USD, čo hodnotí transakciu celkovo na 82,7 miliardy USD (70,89 miliardy eur). Dohoda sa týka filmového štúdia WBD a streamovacej služby HBO Max.
WBD predtým dokončí plánované vyčlenenie televíznej siete, ktorej súčasťou sú stanice TNT a CNN. Uzavretie akvizície sa očakáva až po dokončení tohto vyčlenenia, ktoré sa má zrealizovať v 3. štvrťroku 2026.
(1 EUR = 1,1666 USD)
